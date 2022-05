La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo importante in cui dovrà migliorare una rosa che ha evidenziato problemi evidenti soprattutto a centrocampo. Ci sarà inoltre da sostituire diversi giocatori, Chiellini potrebbe fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano prima di ritornare alla Juventus da dirigente. Lascerà sicuramente Torino Paulo Dybala, almeno secondo le dichiarazioni prima di Maurizio Arrivabene di qualche settimana fa e poi confermate di recente anche dal presidente Andrea Agnelli. Negli ultimi giorni però sono arrivate indiscrezioni di mercato di una possibile conferma dell'argentino anche nella stagione 2022-2023.

Dapprima Paolo Di Canio ha lanciato la notizia a Sky Sport, a sostenere questa possibilità anche l'ex giocatore della Juventus ed ex tecnico Marco Tardelli. In una recente intervista non ha scartato un ripensamento da parte del giocatore e della società bianconera. L'ex tecnico ha sottolineato che se l'argentino dovesse lasciare la Juventus per andare all'inter non sarebbe da considerare un tradimento considerando che il calcio attuale è diverso rispetto a quello di anni fa. Ha voluto sostenere Allegri sottolineando che i risultati deludenti della Juventus non dipendono dal tecnico ma dai giocatori.

L'ex giocatore della Juventus Tardelli ha parlato del futuro professionale di Dybala

''E se Dybala e la Juventus ci ripensassero?

Gli auguro comunque di firmare per la squadra migliore per il suo futuro. Se andasse all’Inter non sarebbe comunque un tradimento''. Queste le dichiarazioni di Marco Tardelli, in una recente intervista l'ex giocatore della Juventus ed ex tecnico ha parlato della possibilità di una conferma dell'argentino nella società bianconera.

Ha aggiunto che nel calcio attuale non sarebbe così clamoroso un trasferimento dell'argentino all'Inter. Ha poi voluto sostenere il lavoro di Allegri, aggiungendo: ''Sono sempre stato un allegriano, adesso che non vince sembra che sia tutta colpa sua. È questione di giocatori e non di allenatore''. Secondo Tardelli la rosa della Juventus non è mediocre ma ci sono delle cose che non funzionano.

Il possibile mercato della Juventus

È difficile pensare che l'argentino possa rimanere alla Juventus dopo le dichiarazioni di Arrivabene e Agnelli. Per questo motivo la Juventus starebbe già lavorando ad un sostituto. Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera ci sono Niccolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo. Il giocatore della società emiliana ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro.