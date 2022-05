L'Inter è sicuramente una delle società più chiacchierate sul mercato in questi giorni. Se in entrata si continua a parlare di Paulo Dybala e Romelu Lukaku, anche in uscita la società nerazzurra dovrà inevitabilmente fare qualcosa. Due dei gioielli sempre al centro di voci di mercato sono Lautaro Martinez e Nicolò Barella, che anche quest'anno hanno trascinato la squadra di Simone Inzaghi, vincendo Coppa Italia e Supercoppa italiana, oltre a sfiorare lo scudetto. Su di loro avrebbe messo gli occhi nello specifico il Real Madrid, con Carlo Ancelotti che li avrebbe messi in cima alla lista dei rinforzi per alzare ulteriormente il livello ed essere competitivi sia in campionato che in Champions League.

Real Madrid su Lautaro Martinez e Barella

La prossima estate l'Inter punterà a costruire una rosa competitiva, come dichiarato recentemente dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta, ma resta l'esigenza di fare cassa e chiudere con un attivo di almeno 50-60 milioni di euro. Non è da escludere la cessione di un big, ma il Real Madrid avrebbe messo gli occhi sia su Lautaro Martinez che Nicolò Barella. I Blancos, d'altronde, hanno visto sfumare in extremis l'affare Kylian Mbappé, su cui era pronto un investimento da oltre 200 milioni di euro tra bonus alla firma e ingaggio. Il giocatore ha deciso di restare al Paris Saint Germain e ora il club di Florentino Perez si sta guardando intorno e nel mirino ci sarebbero proprio i due nerazzurri.

A fare il loro nome il tecnico Carlo Ancelotti, che è reduce dalla vittoria di campionato e Champions League e vuole confermarsi da altissimi livelli. Il Toro, d'altronde, viene dalla sua migliore stagione con la maglia dell'Inter, avendo realizzato ben 21 reti in campionato e una in Champions League, e lo stesso si può dire per il centrocampista italiano, che ha realizzato il record di assist, ben dodici nell'ultima Serie A, con anche tre reti.

La possibile proposta per i nerazzurri

Il Real Madrid non sembra voler badare a spese, come dimostrato dall'affare sfiorato per Kylian Mbappé. Per questo motivo i Blancos sarebbero pronti a mettere sul piatto dell'Inter una cifra notevole per convincere la società nerazzurra a privarsi sia di Lautaro Martinez che Nicolò Barella.

Il club di Florentino Perez, infatti, vorrebbe mettere sul piatto circa 150 milioni di euro complessivi, una cifra shock che farebbe realizzare anche una notevole plusvalenza alla società nerazzurra, da oltre 100 milioni di euro. Al momento sono stati fatti sondaggi e la proposta ancora non è stata formalizzata, ma se ciò dovesse avvenire bisognerà vedere se l'Inter avrà la forza di dire di no o di provare ad imbastire solo una cessione illustre con il club spagnolo.