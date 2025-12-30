Il nome di Manu Koné continua a tornare con insistenza nei pensieri dell’Inter e, soprattutto, in quelli di Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro, appena insediato sulla panchina interista, ha indicato con chiarezza la sua priorità per il centrocampo: il centrocampista francese della Roma è il profilo ideale per completare un reparto già ricco di qualità, ma che può ancora crescere in intensità e dinamismo.

Ritorno di fiamma per l'Inter

Non è una suggestione nuova. Già la scorsa estate Koné era stato accostato all’Inter, con i nerazzurri che erano vicini al suo acquisto ma le proteste dei tifosi hanno contribuito a bloccare tutto, ma oggi il contesto sembra più maturo.

Il francese, nazionale e titolare fisso con i giallorossi, ha confermato le sue qualità anche nell’ultima gara contro il Genoa, giocata e vinta ieri 3-1 allo stadio Olimpico, trovando la via del gol e ricevendo elogi importanti. Gian Piero Gasperini lo ha definito un centrocampista dalle “caratteristiche straordinarie”, sottolineando come i margini di crescita, soprattutto in fase realizzativa, siano ancora ampi.

Per Chivu, Koné rappresenta il tassello perfetto: fisicità, capacità di recupero palla, intensità e intelligenza tattica. Tuttavia, l’operazione non è semplice. La Roma valuta il cartellino circa 50 milioni di euro, una cifra importante che spinge l’Inter a studiare soluzioni alternative per abbassare l’esborso economico.

Il possibile scambio

Ed è qui che entrano in gioco le possibili contropartite. Il primo nome è quello di Davide Frattesi, centrocampista valutato intorno ai 30 milioni e molto apprezzato anche dalla Juventus e dal Napoli. Un profilo che potrebbe convincere i giallorossi visto che si tratta di un prodotto del vivaio capitolino e dunque fattore importante in termini di liste.

L’altro è Luis Henrique, esterno offensivo seguito dalla Roma nelle scorse settimane e valutato circa 20 milioni di euro. Il brasiliano è arrivato a Milano dal Marsiglia la scorsa estate per 25 milioni e il rendimento non è stato convincente fino a questo momento.

La strategia dell’Inter è chiara: intervenire solo per migliorare realmente la rosa, senza operazioni di facciata.

Manu Koné, oggi, è l’unico vero obiettivo indicato da Chivu per il centrocampo. Un sogno difficile, ma non impossibile, che potrebbe accendersi definitivamente nelle prossime settimane di mercato. Difficile, in ogni caso, che l'affare possa essere imbastito per gennaio, mentre per giugno è più probabile visto che la Roma dovrà rientrare nei parametri del fair play finanziario per non rischiare di vedersi il mercato estivo bloccato.