L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri vogliono restare competitivi in Italia e alzare l'asticella in campo europeo, puntando anche a qualcosa in più degli ottavi di finale di Champions League raggiunti quest'anno. In questo senso, uno dei reparti che sarà rinforzato è quello d'attacco e i nerazzurri sono alla ricerca di una spalla importante per Lautaro Martinez. Si è parlato a lungo di Paulo Dybala che, comunque, nel caso arriverebbe a parametro zero, ma nelle ultime ore sta prendendo quota un altro nome, quello di Gabriel Jesus, che sembra essere in uscita dal Manchester City.

Anche la Fiorentina ha cominciato a lavorare per la prossima estate e ormai è noto che la società è alla ricerca di un rinforzo tra i pali. Tanti i nomi fatti in queste settimane, l'ultimo in ordine di tempo è quello di Guglielmo Vicario, che tornerà al Cagliari dopo l'ottima stagione disputata in prestito all'Empoli.

Inter sarebbe su Gabriel Jesus

L'Inter cercherà di rinforzare l'attacco nella prossima sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri, infatti, lasceranno andare via Alexis Sanchez e Felipe Caicedo, e verranno fatte valutazioni su Correa e Dzeko, soprattutto se dovessero arrivare proposte. Il nome caldo nelle ultime ore sembrerebbe essere quello di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano che sembra in uscita dal Manchester City, che in quel ruolo ha chiuso l'acquisto di Erling Haaland.

Il giocatore, dunque, avrebbe chiesto la cessione in quanto vorrebbe giocare con maggiore continuità, cosa che già quest'anno non ha fatto in Inghilterra, con otto reti messe a segno in ventisette partite in Premier League, a fronte anche di otto assist.

Visto il contratto in scadenza a giugno 2023, anche la valutazione del classe 1997 dovrebbe essere alla portata della società nerazzurra.

I Citizens, infatti, potrebbero accettare di cedere Gabriel Jesus all'Inter qualora in sede dovesse pervenire una proposta tra i 30 e i 35 milioni di euro.

La Fiorentina sarebbe interessata a Vicario

La Fiorentina è alla ricerca di rinforzi tra i pali per la prossima estate visto che sia Terracciano che Dragowski non danno grandissime garanzie.

Tanti i nomi accostati ai viola nelle ultime settimane, l'ultimo in ordine di tempo è quello di Guglielmo Vicario, che tornerà al Cagliari dopo l'ottima annata disputata con la maglia dell'Empoli. Il portiere piace molto e ha dimostrato grande talento e in Sardegna sarebbe chiuso da Alessio Cragno. La sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro ma la cifra potrebbe essere abbassata dall'inserimento di una contropartita tecnica nell'affare. Ai rossoblu piacciono Maleh e Alfred Duncan, ma molto dipenderà dal futuro del club di Giulini, in piena lotta per non retrocedere.