Ieri 24 maggio l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha incontrato il presidente Zhang e i responsabili del mercato Ausilio e Marotta. L’incontro si è svolto presso la sede nerazzurra e sarebbe durato circa cinque ore. Durante il vertice si sarebbe discusso in merito al rinnovo del contratto del mister fino al 2024 e delle linee guida per l’imminente Calciomercato. Inzaghi sarebbe disposto ad accettare una o due cessioni e avrebbe chiesto espressamente gli innesti di Bremer e Dybala, più la “garanzia” di trattenere Lautaro Martinez per la prossima stagione.

Possibile rinnovo fino al 2024 per Inzaghi. Lautaro resterebbe centrale al progetto

Durante il lungo summit svoltosi ieri a Milano, Inzaghi ha incontrato il presidente Zhang e i dirigenti Ausilio e Marotta. Per l’allenatore piacentino ci potrebbe essere un rinnovo di contratto fino al 2024 (con annessa opzione di prolungamento fino al 2025) e un adeguamento economico a 5,5 milioni a stagione. Il presidente avrebbe ribadito la piena fiducia nei confronti del mister e il desiderio di continuare il progetto tecnico nel rispetto dei parametri finanziari.

È proprio in merito ai paletti economici che le parti avrebbero discusso più a lungo. Come anticipato da Marotta dopo l’ultimo incontro di Serie A, la linea resterebbe quella dell’autofinanziamento.

Pertanto, stando alle indiscrezioni, sarebbe possibile la partenza di due giocatori importanti. Proprio su questo punto l’allenatore sarebbe stato perentorio, ribadendo che per il prossimo anno non si potrà prescindere da Lautaro Marinez. Inzaghi avrebbe incassato il benestare di presidente e dirigenti, che sarebbero pronti a rifiutare ogni offerta per l'attaccante argentino.

Inzaghi gradirebbe Dybala e Bremer

Durante l’incontro Inzaghi avrebbe poi espresso il gradimento per Dybala e Bremer, da tempo accostati all'Inter. Sul piano dei possibili innesti ci sarebbe una forte unità d’intenti tra gli uomini del mercato nerazzurro e l’allenatore. Il profilo dell’argentino sarebbe seguito costantemente da Marotta e si attenderebbero notizie importanti a giorni.

Il tecnico avrebbe dato il suo benestare anche per l'eventuale arrivo di Bremer del Torino (fresco vincitore del premio miglior difensore della Serie A). Il brasiliano avrebbe già trovato un accordo di massima con l’Inter, ma ora la palla dovrebbe passare ai dirigenti, che potrebbero formulare a breve una proposta formale a Urbano Cairo. Il presidente del Toro, forte delle attenzioni che ci sono attorno al proprio giocatore, potrebbe anche giocare al rialzo, complicando un'eventuale trattativa.

Srkriniar avrebbe rifiutato il Tottenham a gennaio, Bastoni e Dumfries potrebbero partire

La tenuta economica del club dipenderebbe dalla cessione di uno o due top player. Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, Skriniar avrebbe già respinto una proposta dal Tottenham, che a gennaio avrebbe messo sul piatto 60 milioni per lo slovacco.

Il giocatore ha espresso in più occasioni il proprio attaccamento alla maglia e il desiderio di continuare la sua avventura milanese.

Per Alessandro Bastoni la situazione sarebbe diversa: potrebbero arrivare importanti offerte tra i 60 e i 70 milioni. Oltre al City e il solito Tottenham, tra i pretendenti si sarebbe aggiunto anche il Manchester City. Sembra invece destinata a non decollare la pista tedesca. Ieri si era parlato di una proposta del Bayern Monaco (Sabitzer più soldi) per portare il centrale mancino in Baviera, ma il ragazzo eventualmente preferirebbe giocare in Premier League qualora dovesse andar via dall'Inter.

In merito al mercato in uscita, si sarebbe infine discusso a riguardo della situazione di Denzel Dumfries, arrivato la scorsa estate dal PSV per 16 milioni.

Il laterale olandese potrebbe partire per 25-30 milioni, quindi nella migliore delle ipotesi la società incasserebbe per l’olandese una plusvalenza di 14 milioni, che dovrebbe poi reinvestire sul mercato per acquistare un sostituto. Il profilo “low cost” circolato di recente sarebbe quello di Bartosz Beresynsky della Sampdoria, che ha una valutazione di 5 milioni (secondo Transfermakt). Sarebbe invece proibitivo avvicinarsi a Molina dell’Udinese, il quale ha molto mercato ed è seguito sia in Premier che in Liga: in particolare sarebbe corteggiato da Simeone che lo vorrebbe all’Atletico Madrid per il prossimo campionato.