Una delle rivelazioni della stagione in Serie A è l'Udinese. La società friulana dopo gli ultimi anni difficili in cui si è salvata nelle ultime giornate di campionato, è stata protagonista di una seconda parte di stagione notevole dall'arrivo di Cioffi al posto di Gotti. I friulani sono cresciuti molto come squadre ma anche nelle individualità, fra i migliori della stagione dell'Udinese spicca sicuramente Nahuel Molina, diventato parte integrante anche della nazionale argentina. A 24 anni è pronto per una nuova esperienza professionale in una società che lotta per vincere le competizioni.

Fra quelle che seguono il giocatore spicca anche la Juventus, oltre all'Arsenal e all'Atletico Madrid. In una recente intervista l'argentino ha sottolineato di gradire l'interesse di società importanti ma che in questo momento pensa solo alla nazionale argentina e all'Udinese e a chiudere nel migliore dei modi la stagione con la società friulana. Solo dopo valuterà il suo futuro professionale. Le ultime notizie di mercato confermano la possibile partenza dell'argentino, che l'Udinese valuta almeno 30 milioni di euro. Prezzo di mercato giustificato non solo dalla stagione importante nel campionato italiano ma anche perché è un nazionale argentino.

Il giocatore Molina ha parlato del possibile trasferimento in una società importante

'L'interesse di Juve e Arsenal? Mi riempie di orgoglio che si parli di club così, ma in questo momento la mia testa è all'Udinese e alla nazionale argentina. Poi vedremo'. Queste le dichiarazioni di Nahuel Molina, in una recente intervista il giocatore dell'Udinese ha sottolineato che gradisce l'interesse di grandi società ma che un'eventuale addio alla società friulana sarà valutato solo a fine stagione.

Non ha poi scartato la possibilità di un trasferimento all'Atletico Madrid, altra società che potrebbe acquistarlo dall'Udinese. In questo momento però Molina ha sottolineato che vuole dare un contributo importante alla società friulana magari migliorando l'attuale posizione in classifica. I friulani a due giornate dalla fine sono 12esimi a 44 punti, a -3 dal decimo posto dell'Udinese.

La stagione disputata fino ad adesso da Molina con l'Udinese

Il giocatore dell'Udinese Nahuel Molina ha disputato fino ad adesso 33 match nel campionato italiano segnando 6 gol e fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 2 match ed 1 gol in Coppa Italia. E' un riferimento anche della nazionale argentina avendo disputata con la rappresentativa guidata da Lionel Scaloni 15 match, vincendo anche una Coppa America la scorsa estate. Come dicevamo la sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, prezzo che potrebbe incrementare se a volere il giocatore fossero diverse società.