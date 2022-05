La Juventus in vista del Calciomercato estivo lavorerà in particolare per migliorare il centrocampo: il solo ingaggio di Paul Pogba potrebbe infatti non bastare. La società quindi starebbe valutando diversi giocatori, come ad esempio Jorginho del Chelsea, ma negli ultimi giorni la stampa francese ha parlato di un possibile interesse dei bianconeri per uno dei giovani francesi più interessanti del calcio europeo: si tratta di Kouaudio Koné, giocatore classe 2001 del Borussia Moenchengladbach, in scadenza di contratto a giugno 2025 e valutato circa 20 milioni di euro.

Il francese è cresciuto nel Tolosa prima di trasferirsi in Germania. Su Koné ci sarebbe l'interesse non solo della Juventus ma anche del Manchester United e dell'Atletico Madrid.

Il centrocampista Koné potrebbe trasferirsi alla Juventus in estate

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi francesi la Juventus starebbe valutando come rinforzo per il centrocampo Koaudio Koné, giocatore del Borussia Moenchengladbach che in questa stagione ha disputato 27 partite nella campionato tedesco segnando 2 gol e fornendo un assist decisivo. A questi bisogna aggiungere due presenze in Coppa di Germania con un gol.

Il classe 2001 ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro, somma che potrebbe incrementare considerando l'interesse non solo della Juventus ma anche di Manchester United e Atletico Madrid.

Si tratta di un giocatore bravo a dare equilibrio e fisicità al centrocampo, sarebbe quindi un supporto ideale a Locatelli e a Pogba.

A proposito del nazionale francese, la Juventus starebbe lavorando sempre più convintamente al suo ingaggio. Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe già un'intesa fra le parti e a inizio giugno potrebbe arrivare la conferma del suo trasferimento a Torino.

Potrebbe sottoscrivere un contratto da circa 10 milioni di euro a stagione (compresi i bonus) fino al giugno 2026.

Il mercato della Juventus in attacco

La Juventus in questa sessione estiva di trasferimenti potrebbe effettuare due o tre acquisti importanti anche nel settore avanzato. Come sostituto di Paulo Dybala sarebbe vicino l'ingaggio di Angel Di Maria, che potrebbe sottoscrivere un contratto fino a giugno 2023 o fino al 2024.

Per quanto riguarda invece il ruolo di prima punta potrebbe arrivare Giacomo Raspadori, che il Sassuolo potrebbe vendere per circa 30 milioni di euro.