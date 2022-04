Nella prossima sessione estiva di Calciomercato l'Inter potrebbe rivoluzionare il centrocampo. In uscita, infatti, sembra ormai certo l'addio di Arturo Vidal e Matìas Vecino, ma anche le posizioni di Roberto Gagliardini e Stefano Sensi saranno valutate con grande attenzioni. Servirà almeno un innesto di grande qualità, che possa consentire a Inzaghi di far rifiatare i titolarissimi. Per questo motivo la società nerazzurra avrebbe messo nuovamente gli occhi su Rodrigo De Paul, già cercato lo scorso anno, prima del suo trasferimento all'Atletico Madrid, in cui non sembra essersi ambientato in questa stagione.

Anche Lazio e Napoli avrebbero cominciato a muoversi in vista della prossima estate. Proprio ieri ci sarebbe stata una cena tra i due presidenti, Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis, e tra i nomi finiti sul tavolo ci sarebbe quello di Piotr Zielinski.

L'Inter torna su De Paul

Uno dei nomi accostati con frequenza all'Inter negli anni scorsi è stato quello di Rodrigo De Paul. Un anno fa, anzi, sembrava quasi scontato il suo trasferimento in nerazzurro ma a causa dei noti problemi economici alla fine non è stato possibile affondare il colpo e il centrocampista argentino si è trasferito all'Atletico Madrid per 35 milioni di euro.

In Spagna, però, il classe 1994 non si è ambientato benissimo visto che ha avuto un rendimento al di sotto delle aspettative, con una sola rete all'attivo in campionato, giocando trentuno partite, ma spesso partendo dalla panchina.

L'Inter ha tentato un approccio già a gennaio ma l'Atletico, secondo FcInternews, ha rispedito al mittente l'interesse volendo valorizzare un investimento importante fatto solo qualche mese fa. Da gennaio ad ora le cose non sembrano cambiate e la società spagnola potrebbe cambiare idea a giugno. I Colchoneros vorrebbero Lautaro Martinez e, dunque, vorrebbero mettere sul piatto il cartellino di De Paul più un conguaglio sui 40 milioni.

L'Inter, dal proprio canto, al momento non vuole privarsi del Toro ed è pronta ad offrire un prestito oneroso per il centrocampista con diritto di riscatto fissato tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Lazio e Napoli parlano di Zielinski

Il futuro di Piotr Zielinski potrebbe essere lontano da Napoli. Il centrocampista polacco ha avuto un rendimento altalenante ma non mancano gli estimatori, tra questi Maurizio Sarri, che lo vorrebbe alla Lazio.

I due club ne avrebbero parlato nella cena andata in scena ieri tra i due presidenti ma non sarebbe l'unico nome sul tavolo. Alla società di Lotito piace anche Andrea Petagna, con De Laurentiis che avrebbe chiesto in cambio il cartellino di Luis Alberto, pronto a lasciare la Lazio al termine di quest'annata e accostato anche ad altri top club italiani ed europei.