La Juventus è attesa da settimane importanti sul fronte del Calciomercato. Fra i vari profili ricercati vi è quello di un difensore centrale di qualità che possa essere un sostituto all'altezza del partente Chiellini e garantire un supporto ideale ai vari Bonucci o de Ligt.

Il giocatore preferito sembra essere Kalidou Koulibaly, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023. Ci sarebbe però una certa distanza fra offerta della società campana per il prolungamento di contratto e le richieste dell'entourage del giocatore. Per questo motivo la sua partenza sarebbe una possibilità concreta, considerando il rischio per il Napoli di perderlo a parametro zero nel 2023.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe presentare un'offerta importante al Napoli per l'acquisto del difensore.

Possibile offerta della Juventus per Koulibaly

Secondo alcune indiscrezioni la Juventus potrebbe rinforzare la difesa con Kalidou Koulibaly. Sembrerebbe essere il giocatore del Napoli il preferito come sostituto di Chiellini. Il giocatore va in scadenza di contratto con la società campana a fine giugno 2023 e potrebbe partire già in questo calciomercato estivo, anche altrimenti perché c'è il rischio che possa lasciare il Napoli a parametro zero fra un anno.

La società bianconera sarebbe pronta a offrire circa 40 milioni di euro ai campani per il difensore. Se i partenopei non dovessero accettare l'offerta, la Juventus potrebbe valutare l'ingaggio a parametro zero del giocatore nel 2023.

Di certo in casa bianconera c'è comunque l'esigenza di migliorare la difesa e se non dovesse arrivare Koulibaly, la Juventus dovrà valutare un altro giocatore per questa sessione estiva. A tal riguardo uno dei preferiti sarebbe Nikola Milenkovic della Fiorentina, anche lui come il difensore del Napoli in scadenza di contratto a giugno 2023.

Con un'offerta da 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società toscana già in questi mesi estivi.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus in questo imminente calciomercato deve anche cercare dei rinforzi per il settore avanzato. Oltre ad Angel Di Maria si starebbe valutando l'acquisto anche di una punta che possa supportare Vlahovic, ma anche sostituirlo in diversi match nei quali il serbo dovrà riposare. Piacerebbe molto Giacomo Raspadori del Sassuolo, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.