La Juventus dovrà migliorare in maniera importante la rosa se già dalla stagione 2022-2023 vorrà ritornare ad essere competitiva in Italia e nelle competizioni europee. Le problematiche a centrocampo fino ad adesso sono state evidenti, per questo i rinforzi potrebbero riguardare soprattutto l'acquisto di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e quello di una mezzala d'inserimento. Ci si attendono però rinforzi anche nel settore avanzato e in difesa, soprattutto se si dovessero concretizzare alcune cessioni importanti. Si è parlato molto della possibile partenza di Chiellini, potrebbe lasciare Torino anche Alex Sandro, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2023.

Cederlo nel Calciomercato estivo potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare dalla vendita del suo cartellino, con la Juventus che lo valuta non meno di 10 milioni di euro. Oltre al fatto che andrebbe ad alleggerire il monte ingaggio, con il brasiliano che guadagna circa 6 milioni di euro a stagione. La Juventus avrebbe già individuato il sostituto in Ferland Mendy, terzino francese che il Real Madrid potrebbe cedere durante il calciomercato estivo. L'ex Lione in questa stagione non ha dato molte garanzie di affidabilità in quanto ha subito diversi infortuni muscolari.

Il francese Mendy potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando ad un sostituto di Alex Sandro.

Il brasiliano in scadenza a giugno 2023 potrebbe lasciare la società bianconera. Fra i giocatori che piacciono ci sarebbe Ferland Mendy, terzino francese del Real Madrid che dopo diverse stagiono nella società spagnola potrebbe fare una nuova esperienza professionale. La Juventus lo seguiva fin dai tempi in cui era un titolare nel Lione, prima che il Real Madrid lo acquistasse proprio dai francesi.

Investimento importante quello degli spagnoli per il terzino, per questo la sua valutazione di mercato è notevole. Non è un caso che la stampa italiani non confermi l'interesse della Juventus per il francese. I bianconeri potrebbero lasciar partire Alex Sandro ma in questa stagione Pellegrini e De Sciglio stanno dando garanzie importanti sulla fascia sinistra difensiva.

Per questo un investimento nel ruolo di terzino potrebbe essere fatto su un giovane di qualità, che alla lunga possa diventare un titolare nella Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare in maniera importante il centrocampo ed il settore avanzato a giugno. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sono Paul Pogba del Manchester United e Jorginho del Chelsea. Piace Niccolò Zaniolo della Roma, in scadenza di contratto a giugno 2024 e che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro.