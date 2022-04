L'addio di Paulo Dybala a giugno spingerà quasi certamente la Juventus a sondare il mercato per rinforzare l'attacco. Probabilmente i bianconeri punteranno ad un giocatore diverso dal centravanti argentino, ovvero ad un esterno offensivo in grado di esprimersi al meglio nel 4-3-3.

Allegri durante la stagione 2022-2023 punterà certamente su Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Il terzo elemento del fronte offensivo potrebbe essere Alvaro Morata (se verrà riscattato dall'Atletico Madrid) oppure un altro calciatore di qualità. A tal proposito, si vocifera di un interesse della società bianconera per Marco Asensio, in scadenza di contratto con il Real Madrid nel giugno del 2023.

Il centrocampista spagnolo difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con i Blancos. Di recente ha cambiato procuratore, affidandosi a Jorge Mendes. I buoni rapporti in essere tra il manager portoghese e la Juventus potrebbero agevolare un'eventuale trattativa.

Asensio piace molto a Massimiliano Allegri che potrebbe schierarlo sugli esterni nel suo tridente d'attacco. Essendo un giocatore di 26 anni, si tratterebbe di un ottimo investimento anche in prospettiva futura. Inoltre, siccome nel giugno del 2023 il trequartista iberico andrà in scadenza di contratto, durante il prossimo mercato estivo lo si potrebbe acquistare ad un costo agevolato.

Asensio potrebbe trasferirsi alla Juventus a luglio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe puntare su Marco Asensio. Il club torinese potrebbe essere facilitato nell'eventuale trattativa dai buoni rapporti professionali in essere con Mendes (agente del calciatore spagnolo) con il quale nel 2018 ha messo a segno l'acquisto di Cristiano Ronaldo e poi la cessione del fuoriclasse lusitano al Manchester United nell'estate del 2021.

Un altro calciatore che piace alla Juventus e che è assistito da Jorge Mendes è Joao Felix dell'Atletico Madrid, la cui valutazione di mercato si aggira intorno ai 60-70 milioni di euro.

Tornando ad Asensio, in questa stagione si sta dimostrando importante per il Real Madrid soprattutto in campionato. Finora ha collezionato 28 gettoni di presenza, segnando 9 reti.

A questi numeri vanno aggiunti 2 match ed 1 gol in Coppa del Re, 1 gara nella Supercoppa di Spagna e 6 partite con 1 gol ed 1 assist in Champions League.

In virtù del contratto in scadenza nel giugno del 2023, il trequartista del Real Madrid potrebbe essere ceduto per circa 30 milioni di euro. Il suo ingaggio è di 5 milioni di euro a stagione, e la Juventus potrebbe garantirgli uno stipendio simile.

Il mercato della Juventus per attacco e centrocampo

La Juventus starebbe valutando altri profili per il reparto offensivo. Tra questi ci sarebbe Nicolò Zaniolo della Roma. Inoltre la società piemontese starebbe cercando dei centrocampisti per migliorare il livello di un settore apparso in difficoltà in questa stagione. Gli obiettivi, in questo caso, sarebbero Jorginho del Chelsea e Paul Pogba del Manchester United.