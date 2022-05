La Juventus è al lavoro in questi giorni in previsione della finale di Coppa Italia contro l'Inter prevista l'11 maggio. La squadra cercherà inoltre di chiudere bene la stagione anche in campionato, dopo aver ottenuto la certezza di disputare la Champions League nella stagione 2022-2023.

Nel Calciomercato ci sarà molto lavoro da fare per la società bianconera per rinforzare una rosa che ha messo in evidenza delle problematiche evidenti soprattutto a centrocampo. In tale reparto potrebbero arrivare un giocatore abile nell'impostazione di gioco e una mezzala d'inserimento.

I nomi preferiti sembrano essere quelli di Jorginho del Chelsea e di Paul Pogba del Manchester United, ma anche quelli di Sergej Milinkovic-Savic e di Frankie de Jong dello United.

Negli ultimi giorni alcuni giornali sportivi inglesi parlano di una possibile offerta della Juventus per il centrocampista del West Ham Tomas Soucek, nazionale della Repubblica Ceca. Un giocatore che oltre garantire quantità è bravo anche nel finalizzare le azioni da gol, lo dimostrano i sei gol segnati in questa stagione fra Europa League e campionato inglese. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2024 e ha un prezzo di mercato di circa 47 milioni di euro.

Soucek potrebbe rinforzare il centrocampo della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo con Tomas Soucek. Il giocatore del West Ham ha disputato fino ad adesso in stagione 33 partite nel campionato inglese segnando cinque gol e un assist fornito ai suoi compagni, a questi bisogna aggiungere tre presenze in Fa Cup, due in Carabao Cup e 10 gare con un gol in Europa League.

La società inglese ha perso la semifinale della competizione europea contro l'Eintracht Francoforte.

Cresciuto nello Slavia Praga, Soucek si è trasferito al West Ham in prestito a gennaio 2020 per circa 4 milioni di euro ed è stato poi riscattato nel successivo calciomercato estivo per circa 16 milioni di euro. Attualmente Soucek ha un prezzo di mercato di circa 47 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche il settore avanzato considerando che Paulo Dybala andrà in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno. Fra i giocatori seguiti ci sono Niccolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo. Il preferito per motivi economici e tecnici sarebbe il giocatore del Sassuolo, il suo prezzo di mercato è di circa 30 milioni di euro e sarebbe il supporto ideale di una punta come Vlahovic, come sta dimostrando con Scamacca nella società emiliana.