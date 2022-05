Da Manchester a...Manchester, con buona pace per i sogni juventini. Il futuro di Paul Pogba potrebbe essere ancora in Premier League e, soprattutto, nella stessa città nella quale si è trasferito nel 2016 quando ha lasciato la Juventus. In scadenza di contratto con il Manchester United, il centrocampista francese sarebbe entrato nel mirino del City del tecnico Guardiola.

Secondo un'indiscrezione lanciata dal Daily Mail, il Manchester City starebbe sondando il mercato per trovare un nuovo centrocampista, degno erede di Fernandinho. Questi, infatti, alla fine della stagione andrà via a parametro zero dai Citizens, con l'obiettivo di trovare un club brasiliano nel quale chiudere la carriera (ha 37 anni).

Nella lista di Guardiola sarebbe finito Pogba che, per l'allenatore spagnolo, avrebbe le caratteristiche giuste per la sua idea di gioco.

Qualora dovesse confermarsi l'interesse dei sette volte campioni d'Inghilterra, sarebbe un ostacolo in più per la Juventus che sogna il ritorno del "Polpo" in bianconero dopo le ottime annate disputate con la squadra torinese dal 2012 al 2016. Sul campione del mondo 2018 ci sarebbe anche il forte interesse del Paris Saint-Germain, altra rivale temibile per la Vecchia Signora.

Pogba potenziale obiettivo del City di Guardiola

Nella stagione 2022/2023 il Manchester City tenterà l'ennesimo assalto alla Champions League, competizione che Guardiola non è ancora riuscito a conquistare da quando è sulla panchina della compagine britannica (l'ha vinta invece una volta da calciatore e due da allenatore con il Barcellona).

Allo scopo di rinforzare ulteriormente un organico già competitivo, il club inglese potrebbe provare ad ingaggiare Paul Pogba, il quale al termine di questa stagione si libererà a parametro zero dal Manchester United.

Tenendo conto dei regolamenti della Football Association (la Federazione inglese) relativi ai trasferimenti dei calciatori, se volesse realmente cercare di portare Pogba sull'altra sponda di Manchester, il City dovrebbe attendere la chiusura formale della stagione in corso.

Questo dettaglio rischierebbe di creare un piccolo svantaggio rispetto ai club stranieri che, invece, già da mesi stanno corteggiando il centrocampista transalpino.

Tra le società interessate al nazionale francese ci sarebbero la Juventus e il Paris Saint-Germain. A tal proposito, sembra che i parigini siano al momento in pole-position nella corsa al giocatore in uscita dal Manchester United.

Tuttavia, la sensazione è che, prima di prendere una decisione, Pogba voglia ascoltare tutte le proposte in arrivo, per valutarle con estrema attenzione. Dunque, sia economicamente che come progetto tecnico, il Manchester City avrebbe le carte in regola almeno per "ingolosire" l'ex juventino.

In caso di passaggio di Paul Pogba dallo United al City, si tratterebbe di un trasferimento che farebbe parecchio rumore a Manchester, come accadde nel 2009 quando Carlos Tevez decise di svestire la maglia dei Red Devils per indossare quella dei Citizens.