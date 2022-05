La Juventus si sta già organizzando sul mercato in vista della prossima stagione. Diversi sarebbero infatti gli obiettivi per l'estate, il primo nome per il centrocampo è quello di Pogba, in alternativa c'è Milinkovic-Savic. In difesa piacerebbe Bremer del Torino, mentre per l'attacco circola l'ipotesi Di Maria.

Juventus, un mercato estivo per tornare a vincere

La dirigenza juventina si sta preparando per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Prima di pensare agli acquisti, occorrerà cedere coloro che non faranno più parte del progetto tecnico, gli indiziati a partire fra i giocatori sotto contratto paiono essere Rabiot, Rugani, Arthur e Alex Sandro.

Con gli eventuali introiti da tali cessioni la società potrà ricavare soldi da reinvestire subito.

La Juve deve anche valutare la situazione contrattuale di Bernardeschi e di De Sciglio, entrambi in scadenza a fine giugno. Occorre poi capire quale sarà il destino di Morata e di Kean, entrambi attualmente a Torino in prestito.

Già sicure sono invece le partenze di Dybala e di Chiellini, peraltro entrambi saluteranno i propri tifosi nell' ultima partita in casa contro la Lazio di questo lunedì sera.

Pogba e Milinkovic-Savic i nomi caldi

Passando al mercato in entrata, il primo nome della lista di Cherubini sarebbe quello di Paul Pogba, il francese non dovrebbe prolungare il contratto con il Manchester United e sarà libero a parametro zero.

Nonostante abbia un'offerta più vantaggiosa del Psg, il giocatore vorrebbe aspettare la prima offerta della Juventus per decidere il proprio futuro. Nella giornata di lunedì 16 maggio si potrebbe tenere un primo summit fra la società e l'entourage del giocatore per capire se ci sono possibilità concrete per un suo arrivo a Torino.

L'alternativa si chiama Milinkovic-Savic, il centrocampista serbo potrebbe lasciare la Lazio, ma il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 50-60 milioni e la trattativa non sarebbe delle più semplici. Resta sempre viva pure l'ipotesi Nicolò Zaniolo, il centrocampista offensivo pare al momento non intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 con la Roma e la Juve sta monitorando con attenzione l'evolversi della situazione.

In difesa ai bianconeri piacerebbe invece il brasiliano Bremer del Torino, seguito da tempo anche dall'Inter. Infine per l'attacco, stando a quanto riportato da vari siti web sportivi, un obiettivo sarebbe Angel Di Maria, che potrebbe non rinnovare col Psg e liberarsi a zero: i bianconeri potrebbero offrirgli un contratto annuale a 7 milioni, l'argentino potrebbe formare un tridente stellare assieme a Vlahovic e Chiesa.

La possibile formazione ideale della Juve 2022-2023

Questa la possibile "formazione ideale" della Juventus nella prossima stagione (in grassetto gli eventuali nuovi innesti):

Szczesny, Danilo, De Ligt, Bremer, Cuadrado, Locatelli, Pogba, Zakaria, Di Maria, Vlahovic, Chiesa.