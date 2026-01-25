E' finita da poco Juventus-Napoli, big match pomeridiano della domenica che i bianconeri hanno vinto con forza per 3 a 0, eppure le polemiche stanno già divampando sul web. Nello specifico, a far discutere è un episodio più che dubbio andato in scena nel primo tempo: il centrale difensivo bianconero Gleison Bremer trattiene in maniera piuttosto veemente e per il collo l'attaccante Hojlund, facendolo capitolare per terra in un secondo momento. Un gesto plateale che però il giudice di gara Mariani non ha ritenuto falloso, cosi come gli arbitri in sala Var, per i quali non è stata necessaria neanche una rivisitazione dell'azione.

Varriale furioso: 'Per battere un Napoli in emergenza alla Juve serve una decisione arbitrale scandalosa'

Quanto accaduto in area di rigore della Juventus non è passato però inosservato a Enrico Varriale, giornalista sportivo che sul proprio account X ha scritto un messaggio al vetriolo nei confronti della formazione bianconera: "Per battere un Napoli ai minimi termini per infortuni e stanchezza dei soliti costretti a giocare sempre, alla Juventus serve una decisione arbitrale scandalosa che nega il rigore del possibile pareggio. L'errore di Juan Jesus da cui nasce il gol di Yildiz chiude una gara falsata".

Un pensiero che Varriale ha poi voluto rafforzare scrivendo: "Penso che si possa dire che il campionato di Serie A sia completamente falsato.

L'arbitro Mariani nella stessa azione non vede non uno ma due falli da rigore su giocatori del Napoli e il Var resta silente. Vergogna assoluta per un copione già scritto".

I tifosi rispondono a Varriale

Le parole di Varriale hanno scatenato un fiume di messaggi: "A mio avviso un'analisi della partita dettata per lo più dal tifo. Il Napoli non ha meritato di vincere al di là del rigore. Tutti gli attaccanti hanno il vizio di cadere troppo facilmente al minimo contatto in area, forse c'era forse no comunque non è il Napoli che mi aspettavo" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Ad agosto si infortuna Lukaku: 50 milioni Hojlund e 40 Lucca. A Gennaio Lucca out dentro Giovane 20 milioni. 110 milioni per sostituire un giocatore. La scusa infortuni non regge. Capita quando si crede di essere una grande squadra ma in realtà non lo si è".