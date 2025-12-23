Secondo quanto raccontato su Youtube dal giornalista Guido Tolomei, fra alcuni dirigenti della Juventus e Khephren Thuram ci sarebbero stati degli attriti che potrebbero spingere il centrocampista francese a chiedere la cessione nel prossimo futuro.

Juventus, Tolomei: 'Se Thuram venisse venduto sarebbe per una sua richiesta e non per volere della società'

Il giornalista Guido Tolomei ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus, ha rivelato indiscrezioni scottanti rispetto a un elemento cardine del club bianconero: "Ciò che sto per dire riguarda Khephren Thuram ma potenzialmente anche tutto il resto del gruppo squadra, compresi quei giocatori che sono considerati non cedibili a meno di offerte clamorose.

Bisogna sempre pensare che in una società ci possa essere un giocatore che è scontento per minuti disputati o che semplicemente voglia alzare il tiro andando in squadre più blasonate. In questo contesto posso dire che la figura del centrocampista francese, ha avuto modo di discutere anche animatamente con i piani alti del club bianconero. Il motivo di questi attriti è da individuare nella differenza di certe visioni e quindi non si è assolutamente arrivati a una rottura, non ne facciamo un caso quando non lo è, però posso dire che se un domani Khephren Thuram dovesse essere venduto, non sarebbe per una volontà della società ma perché Khephren Thuram magari ha richiesto lui di essere ceduto".

Ancora Tolomei: "Al momento la possibile eventuale motivazione non è certo legata al gruppo squadra, né all'allenatore, né nient'altro, ma a confronti coi coi piani alti. Nessun allarmismo, però, ve lo dico perché al momento non mi risulta niente di particolarmente grave. Lo stesso discorso, ma al momento non ho notizie riguardo a qualche particolare discussione o scricchiolio come magari può essere stato con Thuram, vale per Perin e Gatti. Il primo è stato ultimamente associato al Genoa, l'altro è stato messo accostato al Milan. Non mi risulta alcuna intenzione da parte della Juve di vendere né uno né l'altro, per ragioni diverse, ovviamente. In un momento dove la Juve avrebbe bisogno di un ulteriore marcatore, di un ulteriore difensore, se ne guarda bene di vendere Gatti e Perin per Spalletti è troppo importante a livello identitario".

Thuram, una valutazione che supera i 50 milioni di euro

Seguendo le parole di Tolomei, se la Juventus dovesse arrivare al punto di separarsi da Khephren Thuram nel prossimo futuro, avrebbe altresì l'occasione di incassare una cifra davvero elevata per il centrocampista francese. Ad oggi, il classe 2001, è nel giro della nazionale transalpina e viene considerato uno dei mediani di prospettiva migliori in circolazione. Tutte caratteristiche che gli avrebbero permesso di avere una quotazione attorno ai 45/50 milioni di euro.