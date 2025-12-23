L'infortunio che terrà fuori per diversi mesi Dusan Vlahovic potrebbe spingere la Juventus a cercare un nuovo attaccante già per il mese di gennaio. Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Nicolò Schira, il club bianconero avrebbe quindi avuto dei primi contatti con lo staff di un Lorenzo Lucca, bomber ex Udinese e ora finito ai margini del progetto Napoli di Antonio Conte.

Juventus, Schira: 'Colloqui fra il club bianconero e Beppe Riso, agente di Lorenzo Lucca'

Schira ha quindi detto nello specifico: "Beppe Riso e non è solo l'agente di Davide Frattesi, nome molto caldo alla Continassa, ma è anche l'agente di Lorenzo Lucca e da quello che so ha parlato con la Juve dell'attaccante di Moncalieri, che tra l'altro da ragazzo era tifoso bianconero.

Il centravanti del Napoli, torinese doc, potrebbe quindi vedere la vecchia signora come una sfida interessante e inoltre ritroverebbe Spalletti, l'allenatore che l'ha lanciato in nazionale. Il toscano lo stima e la Juve sta valutando se possa servire già adesso una punta, perché comunque va sempre ricordato che Vlahovic starà fuori sino a fine marzo e quindi i tempi sono lunghi".

Schira ha proseguito: "A proposito di Vlahovic, in questi giorni non è passata in osservata la presenza in Italia del suo agente Darko Ristic. Per parlare con la Juve di rinnovo? Al momento no. Lo faranno magari nel futuro, non lo posso escludere, ma al momento i dialoghi per il rinnovo di Vlahovic non stanno decollando.

Ci sono tanti interessamenti e tra le squadre che seguono la vicenda del centravanti serbo, c'è anche il Milan. I rossoneri intanto, con Darko Ristic, stanno confezionando un'altra operazione che può avere il sapore dell'acconto, ossia prendono dal procuratore serbo un giocatore più debole per farsi poi aiutare a chiuderne un altro più importante. Ci sono decine e decine di casistiche del genere. Vedremo quindi se Andrej Kostic, attaccante molto talentuoso del Partizan di Belgrado, potrà essere l'uomo giusto in tal senso. Il Milan lo vuole prendere, ha offerto quattro milioni al club serbo per averlo a gennaio ma la sensazione è che parallelamente Tare si stia di nuovo informando sul discorso Vlahovic per l'estate".

Lucca, imponenza fisica unità a un buon fiuto del gol

Lorenzo Lucca è un attaccante dotato di una struttura fisica imponente, grazie ai suoi oltre due metri di altezza, che lo rendono dominante nel gioco aereo e nei duelli fisici con i difensori. Sfrutta bene il corpo per proteggere palla e fare da riferimento offensivo, facilitando la risalita della squadra. Dal punto di vista tecnico, abbina alla forza una discreta coordinazione, un buon senso del gol e la capacità di attaccare la profondità, mostrando anche margini di crescita nel gioco di sponda e nella partecipazione alla manovra.