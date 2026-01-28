La Juventus continua a lavorare sottotraccia sul fronte offensivo e tra i profili monitorati con maggiore attenzione resta quello di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, protagonista di una stagione divisa tra ambizioni europee e scelte di mercato complesse, rappresenta una soluzione che in casa bianconera viene considerata concreta e funzionale al progetto tecnico. A Torino il suo nome non è mai realmente uscito dai radar e il gradimento interno, sia a livello dirigenziale sia all’interno del gruppo squadra, resta elevato. Tant’è che i giocatori della Juventus, come rivelato da Gianluca Di Marzio, stanno chiamando Randal Kolo Muani per convincerlo a tornare in bianconero.

Si continua a lavorare

Il legame costruito nei mesi scorsi non si è mai spezzato. I contatti informali con l’entourage del giocatore proseguono e la sensazione è che il classe ’98 guardi con favore a un possibile ritorno in Serie A, dove si era già inserito con rapidità negli equilibri tattici e ambientali. Dal punto di vista del Paris Saint-Germain, club proprietario del cartellino, non emergono posizioni rigide: la priorità dei parigini è trovare una soluzione che valorizzi l’investimento, senza chiudere la porta a formule temporanee.

Il vero nodo resta però legato al Tottenham, dove Kolo Muani si trova attualmente in prestito. Gli Spurs sono concentrati sul percorso in Champions League e dovranno valutare se proseguire con l’attaccante fino al termine della stagione oppure rivedere i piani in anticipo.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se ci saranno spiragli per una conclusione anticipata dell’esperienza londinese.

In caso di apertura da parte del club inglese, la Juventus è pronta a muoversi con decisione. L’idea sul tavolo ricalca uno schema già utilizzato in passato: un prestito senza obblighi immediati, rinviando ogni valutazione definitiva all’estate. Una soluzione che permetterebbe ai bianconeri di rinforzare l’attacco senza stravolgere i conti, mantenendo margini di manovra per il futuro.

Norton-Cuffy il preferito per la fascia

Parallelamente alla pista Kolo Muani, la Juventus cerca un terzino destro. Il nome in cima alla lista è sempre quello di Brooke Norton-Cuffy.

I contatti proseguono ma il Genoa per ora non accetta la formula del prestito. Perciò servirà provare a trovare una soluzione che accontenti tutti. Ma a gennaio la Juventus non può fare acquisti a titolo definitivo. Molto dipenderà anche dalla volontà dello stesso Norton-Cuffy che potrebbe voler cambiare squadra visto che si di lui ci sarebbero diverse squadre. La Juventus non sembra intenzionata a mollare forte anche del fatto che il ds Ottolini conosce molto bene il giocatore visto che è stato lui a portarlo a Genova.