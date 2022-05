Raggiunta la salvezza, la più pirotecnica degli ultimi anni, la Salernitana può cominciare a programmare la prossima stagione. Un traguardo storico, considerando che nelle altre due apparizioni in Serie A – 1947/1948 e 1998/1999 – i campani retrocedettero al termine del primo anno. L'impresa dei giocatori e del tecnico Davide Nicola, apre nuovi scenari per la nuova stagione, in particolare sul mercato. Tra i possibili colpi del ds Walter Sabatini figura Edinson Cavani, prossimo alla scadenza contrattuale con il Manchester United.

Mercato Salernitana, ipotesi Cavani in attacco

Un passato in Campania, nel quale ha vestito la maglia azzurra del Napoli, e tanti, tantissimi gol. Dal 2010 al 2013, l’uruguaiano ha siglato 78 reti nelle 104 partite disputate in A, diventando uno dei marcatori più prolifici nella storia del club partenopeo. Successivamente, l’ex Palermo è andato prima al Psg e poi al Manchester United, continuando a macinare gol: 200 nella capitale francese e 19 nei due ultimi campionati all’Old Trafford. I numeri sono visibilmente scesi nella stagione appena conclusa, dove il Matador ha giocato soltanto in 20 partite, raccogliendo 910 minuti sul rettangolo verde. Complici gli infortuni a tendine, inguine e polpaccio, e la presenza di Cristiano Ronaldo, che ha offuscato e diminuito le chance del sudamericano.

Dopo Perotti e Ribery, un’altra grande e vecchia gloria del calcio europeo potrebbe approdare all’Arechi di Salerno. L’occasione è ghiotta, il contratto di Cavani scade a fine giugno e con molta probabilità non sarà rinnovato. Eventualmente, a preoccupare la Salernitana c’è il nodo ingaggio ed il possibile inserimento di altri club.

Cavani percepisce circa 10 milioni di euro a stagione, cifra ovviamente improponibile per le casse del patron Iervolino. Nonostante ciò, l’ottimo rapporto dell’uruguaiano con la Serie A, potrebbe favorire il clamoroso ritorno in Italia.

Salernitana, Iervolino su Cavani: le cifre

L’interesse della Salernitana appare piuttosto acceso, tanto da portare il patron Iervolino a rompere gli indugi ed ammettere di sognare il grande colpo.

Intervistato da ‘Il Mattino’, il ‘salvatore’ dei granata – ha rilevato la società a fine dicembre, poco prima che scadesse il termine ultimo per l'acquisto – non ha nascosto il grande desiderio di riportare Edinson Cavani in Italia. Curiosamente, l’entourage dell’attaccante potrebbe ritrovarsi a trattare con Walter Sabatini, il direttore sportivo (ai tempi del Palermo) che lo ha prelevato dal Danubio nel lontano 2007.

Le richieste del giocatore sarebbero piuttosto alte: 5 milioni a stagione per i prossimi tre anni. I granata proveranno a chiudere un biennale da 3 milioni