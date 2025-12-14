Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall’Inghilterra, il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe tingersi di rossonero. L’attaccante della Juventus, al centro di voci e manovre in vista della prossima sessione estiva, sarebbe infatti sempre più vicino a un possibile accordo con il Milan, pronto ad approfittare del raffreddamento dell’interesse da parte del Barcellona.

Barcellona, lo stato fisico, le richieste economiche e la quota gol fra i motivi del cambio di rotta su Vlahovic

Il club catalano, che si sta preparando alla probabile partenza di Robert Lewandowski, il cui contratto è in scadenza, è alla ricerca di un nuovo riferimento offensivo.

Vlahović, profilo di livello internazionale e potenzialmente disponibile a parametro zero, sembrava inizialmente una delle opzioni più concrete. Tuttavia, nelle ultime settimane, le valutazioni interne del Barça avrebbero portato a un deciso passo indietro.

A pesare sulle riflessioni dei blaugrana sarebbero stati due fattori principali: da un lato i dubbi legati alla condizione fisica del centravanti serbo, attualmente ai box per un infortunio che lo terrà fuori fino a marzo, dall’altro le sue elevate richieste economiche. Un ingaggio da circa 12 milioni di euro netti a stagione, unito a un rendimento recente giudicato non all’altezza delle aspettative, sei gol in 17 partite, avrebbe fatto emergere più di una perplessità negli uffici del club catalano.

Milan, senza rivali Vlahovic può essere convinto più facilmente

Questo scenario ha aperto spazi importanti per il Milan, che avrebbe fiutato l’occasione per inserirsi con decisione nella corsa all’attaccante. I rossoneri, alla ricerca di un profilo di peso per il proprio reparto offensivo, vedrebbero in Vlahovic una soluzione ideale sia dal punto di vista tecnico come operazione a parametro zero.

Con il Barcellona defilato e la concorrenza che sembra essersi assottigliata, il Milan si ritroverebbe così in pole position. I prossimi mesi saranno quindi decisivi, ma in tutto questo una cosa potrebbe fare la differenza: le richieste economiche del giocatore.

Milan, quali problemi potrebbero sorgere nell'affare Vlahovic

È evidente però che se Vlahovic continuasse a pretendere 12 milioni di euro, ossia lo stipendio che percepisce quest'anno dalla Juventus, anche per il Milan diventerebbe inarrivabile. È inoltre doveroso ricordare come Giorgio Chiellini e Damien Comolli, due dei dirigenti più importanti attualmente nell'organigramma della Vecchia Signora, abbiano più volte ribadito la volontà di parlare con il centravanti serbo del suo rinnovo verso la fine della stagione. Segno che anche le possibilità di un rinnovo contrattuale con i bianconeri non sarebbero del tutto da escludere.