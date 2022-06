Il Crotone è impegnato in queste settimane a progettare il suo futuro. La squadra calabrese, che nella prossima stagione sarà impegnata in Serie C, annuncerà a breve il ritorno in società di Raffaele Vrenna, figlio del presidente del Crotone Gianni Vrenna.

Sul fronte del mercato estivo i rossoblù starebbero seguendo l'attaccante Francesco Galuppini, elemento che ha conquistato la promozione in cadetteria con la vittoria del girone A di Serie C con la maglia del Sudtirol.

Crotone, un nuovo attaccante

Con i ritorni per fine prestito ai rispettivi club di Mirko Maric (Monza) e di Samuele Mulattieri (Inter) il Crotone sarà chiamato a ricostruire il suo reparto avanzato.

Un profilo che potrebbe fare al caso del nuovo tecnico Franco Lerda sarebbe quello di Francesco Galuppini, calciatore già autore di diverse reti con la maglia del Renate, ma nella seconda parte dell'ultimo campionato in forza al Sudtirol. Fresco di promozione in cadetteria, il calciatore potrebbe però rimanere in Serie C per cercare di ritagliarsi nuovamente un ruolo da protagonista, questa volta con la casacca del club rossoblù.

Marras può rimanere a Crotone

L'attaccante Manuel Marras potrebbe essere riconfermato al Crotone anche nel torneo di Serie C, 2022-2023. Il calciatore, arrivato a gennaio dal Bari in prestito con diritto di riscatto, potrebbe ancora fare parte della rosa degli squali.

Occorre capire la valutazione che il club pugliese vorrà fare del suo attaccante, a quel punto il club crotonese potrebbe avanzare un'offerta per riscattarlo a titolo definitivo.

Le altre operazioni dei rossoblù

In entrata il Crotone potrebbe regalarsi un nuovo portiere. I rossoblù starebbero valutando il profilo di Paolo Branduani, estremo difensore nell'ultima stagione al Catanzaro.

Per la difesa i nomi caldi sarebbero quelli di Luigi Silvestri dell'Avellino e di Marco Bellich, difensore in uscita dalla Lucchese. In partenza dalla Calabria è invece il difensore Vladimir Golemic, in scadenza di contratto, per il quale Ternana e Cosenza avrebbero effettuato dei sondaggi. La Ternana avrebbe inoltre seguito anche il difensore Simone Canestrelli (di rientro per fine prestito all'Empoli) e il centrocampista e capitano degli squali Nahuel Estevez.

Di rientro a Crotone per fine prestito al Bologna saranno invece il centrocampista Luis Rojas così come il trequartista Zak Ruggiero, nell'ultima stagione alla Lucchese.