Si accende l'asse Milano-Londra. Oltre al possibile acquisto di Romelu Lukaku da parte dell'Inter, i nerazzurri ed il Chelsea potrebbero imbastire delle altre trattative di Calciomercato. Infatti, la formazione di Thomas Tuchel sarebbe interessata a due calciatori della formazione di Simone Inzaghi, ovvero Stefan De Vrij e Denzel Dumfries.

Inter, per le cessioni di Dumfries e De Vrij servirebbero 60 milioni

Per il centrale olandese, uno dei calciatori destinati a partire in attesa di intensificare i contatti per Bremer, la trattativa potrebbe procedere spedita, vista la volontà dell'Inter di non trattenere il calciatore in caso di offerte adeguata.

La compagine nerazzurra valuta De Vrij almeno 20 milioni di euro. Discorso diverso per Denzel Dumfries, che l'Inter vorrebbe cedere solo in caso di offerte da almeno 40 milioni di euro. Il terzino olandese è inoltre nel mirino anche del Bayern Monaco e del Barcellona. A differenza di De Vrij, il futuro di Dumfries è legato a quello di un altro difensore nerazzurro, ovvero Milan Skriniar che sarebbe entrato nei radar del Paris Saint Germain, a caccia di un forte centrale per puntellare la retroguardia. La prima offerta dei parigini da 50 milioni di euro è stata rispedita al mittente. In caso di addio del centrale slovacco che l'Inter valuta tra i 70 e gli 80 milioni di euro, Dumfries potrebbe restare.

L'Inter potrebbe così concentrarsi sulle alternative all'olandese e Gosens, con i nomi di Bellanova e Cambiaso che potrebbero accendersi nelle prossime settimane di calciomercato.

Inter, possibile offerta del Tottenham per Lautaro

Con i possibili arrivi all'Inter di Paulo Dybala e Romelu Lukaku, resta da blindare la posizione di Lautaro Martinez.

Il Toro vorrebbe restare in nerazzurro, ma molto dipenderà dalle offerte che arriveranno. Tra i club che da diverse sessione di mercato sarebbero interessati alle prestazioni del bomber argentino, c'è il Tottenham di Antonio Conte che, con la conferma di Harry Kane, vorrebbe formare un super tandem offensivo per dare l'assalto alla Premier League e recitare un ruolo importante anche in Champions League.

Stando alle ultime notizie di calciomercato, gli Spurs sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra attorno agli 80 milioni di euro per convincere l'Inter.

Su Lautaro ci sarebbe anche l'interesse del Real Madrid che, perso Mbappè, potrebbe virare sul Toro per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Carlo Ancelotti. Tuttavia, è difficile che l'Inter possa privarsi del suo numero dieci, vista l'intenzione di formare un trio d'attacco stellare, per essere competitivi su tutti i fronti, e ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.