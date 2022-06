Fine settimana senza ufficialità ma con alcune voci legate alle possibili trattative del Crotone. In attesa delle prime cessioni i rossoblù starebbero provando a sondare il terreno per accaparrarsi alcuni rinforzi di categoria con riferimento a Pompeo Da Silva Ronaldo e Cosimo Chiricò del Padova. Per fine prestito rientrerà dalla Vibonese il giovane trequartista Marco Spina ma per lui il futuro potrebbe essere lontano dalla Calabria.

Crotone, offerte per Spina

Cresciuto nel settore giovanile del Crotone il trequartista Marco Spina si è ritagliato nelle ultime due stagioni un ruolo da protagonista in Serie C con la maglia della Vibonese.

Per lui in due annate sono giunte circa 50 presenze con 5 reti. Un rendimento importante per un calciatore con ancora tutta la carriera davanti a sé. Nei prossimi giorni il trequartista rientrerà a Crotone per fine prestito ma per lui ci potrebbe essere un nuovo prestito in Serie C. Sulle sue tracce si sarebbero messe formazioni come Juve Stabia e Monopoli. Il Crotone dovrà quindi riflettere sul da farsi per cercare di valorizzare al meglio un suo talento.

Ronaldo e Chiricò piste calde

Tra i nomi emersi nelle ultime ore ci sarebbero due pezzi pregiati del Padova. Il Crotone guarderebbe in casa della formazione biancoscudata per il centrocampista Pompeo Da Silva Ronaldo e per l'attaccante Cosimo Chiricò.

Il centrocampista, capitano del Padova, rappresenterebbe un acquisto di categoria potendo contare su grande esperienza maturata anche in Serie A e Serie B. In rosa andrebbe a sostituire il partente Nahuel Estevez ormai prossimo al trasferimento al Parma. Per Cosimo Chiricò, invece, il nono sarebbe legato al suo grande ingaggio, considerato di categoria superiore.

Crotone, le altre operazioni

Dopo l'arrivo dell'estremo difensore Paolo Dopo l'arrivo dell'estremo difensore Paolo Branduani dal Catanzaro le attenzioni del Crotone potrebbero concentrarsi su un attaccante. Nei giorni scorsi ad essere accostati agli squali sono stati Rocco Costantino del Monterosi Tuscia e Jacopo Manconi dell'Albinoleffe.

In mezzo al campo non sarebbe tramontata l'ipotesi Elvis Kabashi dal Como. In difesa si starebbero valutando prima di tutto due riconferme, quelle di Giuseppe Cuomo e quella di Vladimir Golemic, entrambe in scadenza di contratto. In uscita rimarrebbe Ionut Nedelcearu per il quale però non ci sarebbero offerte concrete se non un interessamento dello Steaua Bucarest. Addio ad un passo per Ben Lhassine Kone, di rientro per fine prestito al Torino per il quale si profilerebbe un nuovo prestito questa volta dai granata al Perugia. Da valutare, infine, la situazione legata a ritorno in rosa dal Bologna del centrocampista Luis Rojas che potrebbe essere ceduto.