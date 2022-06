Non mancano le indiscrezioni di Calciomercato legate al Crotone. Uno degli elementi che potrebbe salutare la Calabria è l'attaccante Augustus Kargbo corteggiato dalla Cremonese e dal suo tecnico Massimiliano Alvini. Due difensori rossoblù sarebbero invece entrati nel mirino del Pisa: si tratterebbe di Ionut Nedelcearu e Giuseppe Cuomo. I toscani starebbero riflettendo anche sull'acquisto di Ahmad Benali.

Crotone, Alvini chiama Kargbo

L'attaccante Augustus Kargbo sarebbe nuovamente cercato dal suo ex tecnico, Massimiliano Alvini. La punta della Sierra Leone era già stata sondata dal Perugia nella scorsa stagione su richiesta del tecnico toscano, mentre ora - con la nuova esperienza alla Cremonese - lo stesso Massimiliano Alvini avrebbe richiesto alla proprietà dei grigiorossi la punta già avuta per due stagioni alla Reggiana.

La sua valutazione la scorsa stagione era arrivata fino ai 4 milioni di euro, ma ora potrebbe partire per una cifra minore.

Il Pisa penserebbe a due rossoblù

Per rinforzare il reparto difensivo il Pisa starebbe valutando alcuni profili, due di questi militerebbero nel Crotone. Si tratta di Ionut Nedelcearu e di Giuseppe Cuomo. Il primo, già cercato dallo Steaua Bucarest (Romania), sarebbe valutato dal club rossoblù 1,5 milioni di euro. Per Cuomo il Crotone starebbe valutando il rinnovo di contratto, ma il calciatore potrebbe essere ceduto in caso di offerta ritenuta congrua al suo valore.

Lo stesso Pisa - intanto - non avrebbe ancora deciso se esercitare il riscatto del cartellino del centrocampista Ahmad Benali (valutato 2,5 milioni di euro) prestato a gennaio ai nerazzurri dal Crotone e ora di rientro in Calabria.

Crotone, le altre operazioni

Dopo l'arrivo in Calabria dell'estremo difensore Paolo Branduani il Crotone sarebbe intenzionato a ufficializzare l'arrivo di un attaccante italiano. Il profilo più gettonato sembrerebbe essere quello di Cosimo Chiricò del Padova. In mezzo al campo sarebbe prossimo alla cessione il centrocampista Nahuel Estevez con direzione Parma, mentre in rossoblù potrebbe arrivare dal Padova il centrocampista Pompeo Da Silva Ronaldo.

In difesa nessuna novità è emersa sul possibile rinnovo di contratto del centrale Vladimir Golemic, in scadenza di contratto. Rientra per fine prestito dalla Vibonese il trequartista Marco Spina, per il quale intanto si sarebbero mosse in particolare Monopoli e Juve Stabia per averlo nuovamente in prestito.