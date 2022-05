Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione estiva di Calciomercato è Andrea Pinamonti. Il giovane attaccante è stato ceduto in prestito all'Empoli e in quest'annata ha fatto molto bene, facendo rivalutare il proprio cartellino verso l'alto. I nerazzurri difficilmente lo terranno in rosa visto che hanno la necessità di fare cassa e prima di sacrificare i big proveranno a cedere quei giocatori che hanno fatto bene in giro in prestito. Tra l'altro, su di lui avrebbe messo gli occhi la Juventus, in cerca di un’alternativa di livello a Dusan Vlahovic.

Anche la Roma ha cominciato a muoversi sul mercato in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. I giallorossi vogliono costruire una rosa competitiva anche per lo scudetto e cerca un rinforzo di livello in mezzo al campo. In questo senso, il club capitolino avrebbe messo gli occhi su Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo in uscita dal Napoli avendo il contratto in scadenza a giugno 2023.

La Juventus sarebbe interessata a Pinamonti

La Juventus potrebbe pescare in casa Inter per rinforzare l'attacco nella prossima sessione estiva di calciomercato. I bianconeri, infatti, avrebbero messo gli occhi su Andrea Pinamonti, che tornerà a Milano dopo il prestito all'Empoli. Con il club toscano ha fatto molto bene, avendo realizzato ben tredici reti in campionato e potrebbe migliorare ulteriormente il proprio score in questo finale di stagione.

Si tratta di un ritorno di fiamma, visto che la Juve aveva fatto un tentativo per lui già qualche anno fa, quando doveva firmare il rinnovo di contratto con la società nerazzurra. L'Inter non lo ritiene incedibile ed è pronta a discutere della sua cessione per fare cassa. La valutazione del classe 1999 si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma la Juve potrebbe provare a mettere sul piatto una contropartita tecnica.

Il nome che potrebbe interessare è quello di Weston McKennie, per quello che sarebbe uno scambio alla pari visto che l'americano ha la stessa quotazione di mercato.

La Roma avrebbe messo nel mirino Fabian Ruiz

Uno dei giocatori che con ogni probabilità si muoverà sul mercato in estate è Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e il Napoli non vuole correre il rischio di perderlo a parametro zero.

Su di lui avrebbe messo gli occhi la Roma, che cerca un rinforzo di livello in mezzo al campo da regalare a José Mourinho. La valutazione del giocatore si aggira tra i 40 e i 50 milioni di euro ma l'idea dei capitolini sarebbe quella di mettere sul piatto 30 milioni cash più il cartellino di Jordan Veretout. Bisognerà vedere se basterà per convincere il club di Aurelio De Laurentiis o se servirà un rilancio ulteriore.