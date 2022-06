Si è aperta una settimana importante in casa Crotone. La dirigenza rossoblù ha ufficializzato le figure che comporranno lo staff tecnico che lavorerà con l'allenatore Franco Lerda.

Parallelamente i calabresi stanno intavolando le prime trattative di mercato. Piacerebbe agli squali sarebbe il centrocampista Ronaldo Pompeu da Silva, meglio noto come Ronaldo, capitano del Padova. Sempre in mezzo al campo sembra ormai a un passo la cessione di Nahuel Estevez al Parma.

Crotone, l'idea è Rolando

Il Crotone avrebbe messo gli occhi su Ronaldo Pompeu da Silva del Padova, uno dei protagonisti della stagione dei biancoscudati guidati da Massimo Oddo.

Per lui l'arrivo a Crotone rappresenterebbe una possibilità di riscatto per cercare di conquistare la Serie B in Calabria dopo averla assaporata e persa in finale Play-Off di Serie C con i veneti.

A fare spazio in rosa a Ronaldo dovrebbe essere il centrocampista Nahuel Estevez. L'argentino, che sarà riscattato dall'Estudiantes, verrà ceduto per fare cassa ai gialloblù a titolo definitivo. Per lui il Parma avrebbe superato la concorrenza della Ternana.

Lerda svela il suo staff

Nella giornata di lunedì 21 giugno il tecnico Franco Lerda ha svelato quello che sarà il suo staff nel torneo di Serie C, 2022-2023. Insieme all'allenatore di Fossano nello staff rossoblù saranno inserite le figure di: Matteo Basile, Massimiliano Nardecchia, Mattia Lerda, Antonio Carafa e Salvatore Pollino, che rappresenta l'unica riconferma.

Spicca tra i nomi la presenza di Mattia Lerda, figlio dello stesso tecnico, con il quale ha collaborato nella stagione scorsa tra le fila della Pro Vercelli. La presentazione dell'allenatore non è stata ancora fissata. La conferenza stampa potrebbe essere indetta nei prossimi giorni, sicuramente prima del raduno in città della squadra fissato per il 10 luglio.

Crotone, le altre operazioni

La nuova rosa dovrebbe ripartire da alcuni punti fermi. Due di questi potrebbero esserci i difensori Giuseppe Cuomo e Vladimir Golemic. Entrambi in scadenza di contratto sarebbero in trattativa di rinnovo con il club calabrese.

In porta Marco Festa dovrebbe contendersi la maglia da titolare con un nuovo estremo difensore: circola con insistenza sarebbe il nome dell'esperto Paolo Branduani, in uscita dal Catanzaro. Dovrebbe partire invece il giovane Gianluca Saro, accostato di recente al Monopoli.