Continua la caccia della Juventus a un vice-Vlahovic: nelle scorse ore a Milano - secondo alcune indiscrezioni - sarebbe andato in scena un vertice con l'entourage di Marko Arnautovic, nel quale sarebbe stato confermato l'interesse dei bianconeri per l'attaccante di proprietà del Bologna. Come alternativa piace Giovanni Simeone, che starebbe per essere riscattato dal Verona.

Juve: si accende l'interesse per Arnautovic

Mentre la Juventus lavora per districare la complicata situazione del riscatto di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid, continua la ricerca di un attaccante che possa ricoprire il ruolo di vice-Vlahovic.

In questo senso - secondo quanto riportato da diverse testate - sarebbe maturato un forte interesse per Marko Arnautovic, ex Inter ora in forza al Bologna. L'attaccante austriaco che ben conosce l'ambiente della Serie A è considerato dalla Juventus una delle prime scelte per far rifiatare il bomber serbo nella prossima stagione. Tuttavia la risposta dell'entourage di Arnautovic non sarebbe stata delle più positive e sarà difficile strapparlo al Bologna. L'attaccante classe 1989, è impegnato in questi giorni nella Nations League con la sua nazionale, l'Austria, con la quale è andato anche in gol nella partita contro la Croazia, con un tiro da fuori area finito nell'angolino destro. In questa stagione ha segnato in totale 14 reti in 33 partite con i rossoblu del Bologna, dimostrando un buon feeling con la porta.

Al momento non si registra nessuna trattativa in piedi per l'ex nerazzurro, ma non è da escludere un'offerta dei bianconeri nelle prossime settimane. Marko Arnautovic è legato al Bologna con un contratto fino al 2024. L'austriaco gradirebbe il possibile trasferimento a Torino, tuttavia l'ostacolo più grande è rappresentato dal Bologna, che non vorrebbe privarsi di un giocatore così importante, per strapparlo ai rossoblù la Juventus dovrà mettere sul piatto una buona offerta.

Le alternativa sarebbe Giovanni Simeone

Come riportato da molti siti e media italiani, la Juventus sta sondando molte piste per l'attacco, la più calda - oltre ad Arnautovic - sembra essere quella per Giovanni Simeone.

Secondo le ultime indiscrezioni il Verona sarebbe vicino al riscatto di Simeone dal Cagliari per una cifra intorno ai 10,5 milioni di euro: la fumata bianca non sarebbe molto lontana.

La strategia degli scaligeri sarebbe, dopo il riscatto, di vendere il cartellino dell'argentino per realizzare una plusvalenza. L'attaccante figlio d'arte ha messo a segno 17 reti nello scorso campionato con la squadra guidata da Igor Tudor.

La valutazione di Giovanni Simeone è di circa 14-15 milioni. Il giocatore vedrebbe di buon occhio la possibilità di trasferirsi a Torino.