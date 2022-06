In casa Inter si lavora in vista della prossima stagione con tante operazioni imbastite sia in entrata che in uscita. La società nerazzurra è sicuramente la regina incontrastata di queste prime battute della sessione estiva di Calciomercato, avendo chiuso gli acquisti di Mkhitaryan, Bellanova, Asllani e, soprattutto, Romelu Lukaku e in attesa di definire anche con Paulo Dybala. Serve, però, anche sfoltire la rosa per fare cassa. Uno dei giocatori che piace è sicuramente Federico Dimarco, che ha rappresentato un'ottima alternativa nell'ultima annata per Simone Inzaghi, che lo ha schierato sia nei tre di difesa, sia largo a sinistra nel centrocampo a cinque.

Su di lui ha messo gli occhi il Torino, con Ivan Juric che lo rivorrebbe al proprio servizio dopo averlo allenato quando era sulla panchina dell'Hellas Verona.

Anche la Juventus sta provando a rinforzarsi per tornare a competere per il titolo. Un grande colpo potrebbe essere messo a segno in difesa dopo l'addio di Giorgio Chiellini e i dubbi su De Ligt. Il sogno dei bianconeri risponde al nome di Kalidou Koulibaly, che potrebbe essere ceduto dal Napoli qualora non arrivasse l'intesa per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2023.

Torino su Dimarco

Uno dei giocatori dell'Inter al centro dei rumors di mercato negli ultimi giorni è quello di Federico Dimarco. Il difensore piace molto a Ivan Juric, che lo ha allenato quando si trovava sulla panchina dell'Hellas Verona e lo trova il rinforzo giusto per la difesa del Torino.

In granata, infatti, potrebbe giocare sia nella difesa a tre, al posto di Ricardo Rodriguez, sia largo a sinistra nel centrocampo a cinque, un po' come lo ha impiegato Simone Inzaghi nell'ultima annata, dove ha comunque collezionato trentadue presenze, mettendo a segno due reti e collezionando due assist in campionato.

Proprio il tecnico dell'Inter punta molto sul classe 1997 e per questo motivo la società nerazzurra non sembra propensa a privarsene.

Tanto è vero che il club meneghino avrebbe detto no al Torino di inserirlo in uno scambio con Gleison Bremer, con cui è in corso una trattativa. Il centrale brasiliano sembra promesso sposo dell'Inter, ma bisogna limare le distanze tra domanda e offerta, ma Dimarco difficilmente finirà nell'affare.

Juventus su Koulibaly

La Juventus è alla ricerca di un rinforzo al centro della difesa in vista della prossima stagione.

I bianconeri hanno perso Giorgio Chiellini, trasferitosi in MLS, e rischiano di perdere De Ligt, che piace in Premier League, e per questo motivo si stanno guardando intorno. Il grande sogno risponde al nome di Kalidou Koulibaly, che potrebbe lasciare il Napoli se non si troverà l'accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2023. Non sarà semplice convincere gli azzurri a cedere uno degli elementi simbolo agli eterni rivali, ma una proposta da 50 milioni di euro potrebbe far tentennare le certezze di Aurelio De Laurentiis.