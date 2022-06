La Juventus è al lavoro in queste settimane per il Calciomercato estivo. La società bianconera cercherà di rinforzarsi con diversi acquisti già ad inizio luglio, in questo modo Allegri inizierebbe a lavorare con gran parte dei giocatori della rosa bianconera per la stagione 2022-2023 già all'inizio della preparazione estiva. Si attende l'annuncio di Pogba, mentre nelle ultime ore si starebbe definendo anche l'ingaggio di Angel Di Maria. Sarebbero vicini anche Filip Kostic e Niccolò Zaniolo, potrebbero arrivare anche un altro centrocampista, un vice Vlahovic e due difensori centrali.

Molto dipenderà dal futuro professionale di Matthijs de Ligt, che piace al Chelsea. Il difensore potrebbe valutare il trasferimento al Chelsea, che sarebbe pronto ad investire più di 100 milioni di euro per il giocatore della Juventus. La società bianconera potrebbe accettare come contropartita tecnica Timo Werner, oltre a circa 70 milioni di euro. Secondo le ultime notizie di mercato un altro giocatore sarebbe gradito dalla società bianconera come possibile contropartita tecnica per la cessione di de Ligt è N'Golo Kantè. A parlare dell'argomento è stato il l'opinionista sportivo Luca Gramellini, che ha sottolineato come se la Juventus dovesse trovare un'intesa contrattuale con il francese, non è da scartare la possibilità di un trasferimento del centrocampista a Torino.

La Juventus potrebbe valutare Kanté come contropartita tecnica per la cessione di de Ligt

''Siamo nel campo delle ipotesi, ma se davvero si andasse verso la cessione di de Ligt al Chelsea, che risulta molto interessato, non mi stupirei se la Juventus chiedesse di inserire nell'operazione Kante. Da verificare la fattibilità con stipendio/decreto crescita''.

Questo il post su Twitter di Luca Gramellini in merito ad un possibile inserimento del centrocampista francese come possibile contropartita tecnica per la cessione di de Ligt. Molto dipenderà, come dichiarato dall'opinionista, dall'ingaggio che il francese andrebbe a guadagnare alla Juventus. La società bianconera può sfruttare il Decreto Crescita, disposizione governativa che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus in caso di cessione di de Ligt potrebbe acquistare due difensori centrali. Oltre a Koulibaly, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023 e valutato circa 30 milioni di euro, la società bianconera potrebbe acquistare anche Bremer del Torino, che piace anche all'Inter. Di certo se dovesse arrivar una buona somma dalla cessione di de Ligt la Juventus non avrebbe problemi a spendere per arrivare ai due difensori.