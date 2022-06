L'Inter è pronta ad attuare una vera e propria rivoluzione questa estate, soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato. Sono già andati via Andrea Ranocchia e Aleksander Kolarov, andati in scadenza di contratto, e ci sono dubbi sul futuro di Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni, che potrebbero essere ceduti per rimpinguare le casse e finanziare il mercato in entrata. Per questo motivo la società nerazzurra si stanno guardando intorno in cerca di rinforzi per la difesa e uno dei nomi sondati sarebbe quello di Marcos Senesi, centrale argentino in forza al Feyenoord.

Anche Milan e Juventus si stanno muovendo sul mercato in vista di questa estate. Entrambe le società sono alla ricerca di rinforzi per l'attacco e starebbero seguendo la suggestione Gabriel Jesus.

Inter, nel mirino il difensore Senesi

L'Inter è alla ricerca di rinforzi per la difesa in vista della prossima stagione. I nerazzurri cercano profili che siano anche futuribili, quindi giovani e per questo motivo avrebbero messo nel mirino Marcos Senesi. Classe 1197, difensore argentino in forza al Feyenoord, è stato vicino all'approdo in Italia già lo scorso anno, quando è stato accostato ad altri club, su tutti il Napoli e la Roma.

Il giocatore piace anche se il club olandese non lo lascerà partire tanto facilmente.

D'altronde, si tratta di un calciatore titolarissimo, che nell'ultima stagione ha collezionato trentadue presenze in Eredivisie, a fronte di trentaquattro partite giocate dal club, mettendo a segno anche due reti. Il suo arrivo confermerebbe la tendenza del club meneghino a cercare di riformare uno zoccolo duro argentino così come qualche anno fa, visto che in rosa ci sono già Lautaro Martinez e Correa e nei prossimi giorni potrebbe anche aggiungersi Paulo Dybala.

Senesi ha un contratto in scadenza a giugno 2023, anche se il club ha un'opzione per ancora un anno. La sua valutazione si aggira sui 20 milioni di euro, cifra che potrebbe abbassarsi inserendo nell'affare Gaetano Oristanio, che ha giocato in prestito Volendamn nell'ultima annata, dove ha segnato sette reti in campionato.

Milan e Juventus sarebbero interessati a Gabriel Jesus

Milan e Juventus sono alla ricerca di un rinforzo in attacco. Entrambe le società avrebbero messo nel mirino Gabriel Jesus, attaccante brasiliano che potrebbe essere ceduto dal Manchester City dopo l'arrivo di Haaland. Il classe 1997 ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e il fatto di non essere neanche intoccabile per Pep Guardiola potrebbe influire non poco sull'affare.

Sia i rossoneri che i bianconeri, infatti, non vorrebbero andare oltre un investimento complessivo tra i 30 e i 40 milioni di euro. Una cifra che sarebbe un vero affare per quello che fino a qualche anno fa era considerato uno dei migliori talenti emergenti del calcio mondiale.