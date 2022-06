La Juventus sta trattando con l'Atletico Madrid per provare a trattenere Alvaro Morata a Torino. L'intesa con gli spagnoli è complicata, ma non impossibile. Le richieste iniziali dei Colchoneros era di 35 milioni di euro, con gli spagnoli convinti di poter trovare agevolmente acquirenti per Morata a quella cifra. La ferrea volontà di Morata di proseguire la sua avventura in bianconero può fare la differenza in questa trattativa.

Uno spiraglio si è aperto e i dirigenti bianconeri vogliono provarci fino in fondo. Al momento, l'accordo con l'Atletico Madrid sembra ancora molto lontano, con Morata che nel frattempo sta aspettando segnali dal Barcellona, unica destinazione preferita oltre la Juventus e che aveva provato a prenderlo già nel mercato di gennaio, prima che il tecnico bianconero Allegri bloccasse tutto, mettendo il veto definitivo sulla cessione di Alvaro.

L'Atletico Madrid ha già respinto la prima offerta della Juventus di 15 milioni più bonus, l'ultima idea è quella di un nuovo prestito oneroso, simile alla formula dell'arrivo di Morata alla Juventus nel settembre 2020. Nel dettaglio, il nuovo accordo potrebbe prevedere un prestito a 10 milioni e riscatto sempre a 10 milioni più bonus. Nel frattempo, però, Morata dovrebbe anche rinnovare con l'Atletico per una o due stagioni. In assenza di altre richieste per il numero 9 bianconero, questa potrebbe essere la strategia vincente.

Le pretendenti di Morata

Oltre al Barcellona, che aveva tentato seriamente di prendere Morata a gennaio, c'è da registrare anche l'interesse dell'Arsenal, che ha messo sul piatto un'offerta di circa 30 milioni di euro rimandata al mittente dall'attaccante spagnolo, nonostante gli sforzi del tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, ma l'idea di tornare a Londra non l'ha mai particolarmente entusiasmato.

Con l'Arsenal fuori dai giochi, i bianconeri sono tornati ad essere i favoriti per la corsa all'attaccante spagnolo. Morata stesso mette la permanenza alla Juventus come sua priorità.

Gli altri nomi in attacco

In caso di esito negativo della trattativa per Morata, nonostante in casa bianconera si respiri un cauto ottimismo, si pensa anche alle alternative.

Il nome più caldo in queste ore è rappresentato dal "Cholito" Simeone, reduce da un'ottima stagione con il Verona di Igor Tudor, collezionando 36 presenze e 17 gol impreziositi da 6 assist. Questi numeri hanno stuzzicato la fantasia di Allegri, che per il ruolo di vice-Vlahovic è proprio alla ricerca di un giocatore già pronto che conosca alla perfezione la nostra Serie A.

La valutazione sul mercato di Giovanni Simeone è di circa 15 milioni di euro, cifra abbordabile per le casse della Juventus, così come l'ingaggio di 1,5 milioni a stagione. Gli altri nomi attenzionati per il ruolo da vice-Vlahovic sono: Milik, il sogno Gabriel Jesus, Muriel e Arnautovic.