Dybala e l'Inter potrebbero convolare a nozze entro la fine del mese di Giugno. La Juventus invece, starebbe concentrando le proprie attenzioni su Bremer, battendo cosi la concorrenza proprio dei nerazzurri

L'accordo tra l'Inter e Dybala sarebbe sempre più vicino, mentre i nerazzurri sognerebbero il ritorno di Romelu Lukaku

La telenovela tra l'Inter e Dybala potrebbe volgere al termine tra pochi giorni, precisamente dopo il 20 di Giugno Secondo quanto trascritto dal portale l'Interista, la società nerazzurra e la "Joya" avrebbero trovato l'accordo che soddisferebbe entrambe le parti.

L'argentino, andrebbe dunque a percepire un ingaggio da 7 milioni di euro, con un contratto valido per i prossimi 3 anni, con l'opzione di un anno aggiuntivo. Accanto al numero 10 sudamericano, la compagine del biscione sognerebbe di schierare Romelu Lukaku, centravanti del Chelsea che starebbe spingendo per ritornare a Milano. Stando ad alcune indiscrezioni, il bomber belga, avrebbe persino rifiutato diverse mete appetibili come il Real Madrid, pur di tornare in nerazzurro. Secondo l'ex interista Riccardo Ferri, Marotta potrebbe dunque cogliere l'occasione per riportare il numero 9 in terra lombarda: "Qui entrano in gioco anche fattori economici. Lukaku ha dimostrato di essere un campione e il suo rientro comporterebbe un sacrificio da parte sua, dell'Inter e del Chelsea.

All'Inter ci sono dirigenti attenti e che sanno cogliere le opportunità, lasciamo lavorare Marotta e chi opera nel settore, hanno una grande visione del mercato".

La Juventus sarebbe in vantaggio sull'Inter nei confronti di Bremer

Sia Juventus che Inter nella prossima sessione di Calciomercato, andranno alla ricerca di un difensore centrale da poter aggiungere alla propria rosa.

Le due squadre, si sarebbero concentrare per questo scopo, sullo stesso target, vale a dire Gleison Bremer, stopper brasiliano in forza al Torino. La società nerazzurra, avrebbe offerto a Cairo il cartellino di Andrea Pinamonti, ma secondo l'esperto di calciomercato Momblano, nelle ultime ore la compagine piemontese avrebbe superato i diretti rivali nella trattativa per arrivare al difensore: "Bremer?

Cairo è spazientito dai nerazzurri. La Juventus avrebbe aperto un nuovo dialogo con il club granata, notizia che mi è arrivata ieri e mi è stata confermata stamattina".

Juventus - Di Maria, le parti si starebbero allontanando

Nel frattempo è notizia degli ultimi minuti, quella che vorrebbe un raffreddamento della trattativa tra Angel Di Maria e la Juventus. Il calciatore, starebbe infatti aspettando una chiamata più gradita, magari quella del Barcellona, mentre la compagine bianconera, non avrebbe affondato il colpo sull'argentino a causa delle divergenze sulla durata del contratto.