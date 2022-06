La Juventus, nelle ultime settimane, ha lavorato soprattutto per l'ingaggio di Paul Pogba. Diversi gli incontri fra la società bianconera e l'agente sportivo del centrocampista francese, Rafaela Pimenta, gran parte dei quali avvenuti a Montecarlo. Si sarebbe già raggiunta l'intesa per il contratto del francese, che dovrebbe andare a sottoscrivere un'intesa contrattuale da circa 10 milioni di euro a stagione, compresi i bonus, fino a giugno 2026. Nonostante l'interesse di società importanti come il Paris Saint Germain e il Real Madrid, il centrocampista avrebbe deciso per il trasferimento a Torino, consapevole che troverà l'ambiente ideale per ritornare uno dei migliori centrocampisti del calcio europeo.

Secondo le ultime notizie di mercato, mancherebbe solo l'annuncio dell'ingaggio da parte della Juventus del francese. Il motivo per cui non è ancora arrivato è che la società bianconera starebbe attendendo il mese di luglio per motivi di bilancio. Di conseguenza, si dovrà aspettare ancora qualche settimana prima di rivedere il francese a Torino. Intanto, avrebbe già sostenuto la prima parte delle visite mediche negli Stati Uniti, segnale evidente di come il giocatore avrebbe già deciso di diventare il nuovo centrocampista della Juventus.

Intanto, però, arrivano conferme importanti sul fatto che il centrocampista diventerà un giocatore bianconero nella stagione 2022-2023. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, avrebbe già effettuato la prima parte delle visite mediche negli Stati Uniti. Al suo eventuale arrivo a Torino completerà la seconda parte e, successivamente, dovrebbe sottoscrivere un contratto fino a giugno 2026.

Il francese dovrebbe andare a guadagnare circa 10 milioni di euro a stagione compresi i bonus. Pogba non sarà l'unico acquisto importante del calciomercato estivo. La Juventus starebbe attendendo anche la risposta di Angel Di Maria, a cui è stato offerto un contratto fino a giugno 2023 a circa 7 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Il giocatore dovrebbe far sapere la sua volontà in questi giorni.

La Juventus dovrà rinforzare altri settori durante il calciomercato estivo. Oltre al centrocampo ci si attendono acquisti importanti anche nel settore avanzato. Si valuta Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte, in scadenza di contratto a giugno 2023. La società tedesca vorrebbe però confermarlo e gli avrebbe offerto il prolungamento di contratto con un incremento dell'ingaggio stagionale.