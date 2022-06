La Juventus, in questa estate, effettuerà dei grandi cambiamenti nella propria rosa. Ci potrebbe essere anche qualche cessione dolorosa e una di queste potrebbe essere quella di Matthijs De Ligt.

Proprio del futuro dell'olandese ha parlato Maurizio Arrivabene a Tuttosport: "Oggi è impossibile tenere un giocatore che vuole andare via, è una questione di numeri". Inoltre, l'ad della Juventus non ha risparmiato una stoccata allo stesso De Ligt: "Parliamo di nuovo di giocatori che seguono i consigli dei procuratori".

Comunque sia la Juventus non cederà il difensore olandese facilmente e vorrebbe incassare una cifra molto cospicua che possa avvicinarsi alla clausola rescissoria di 120 milioni.

Infatti, Arrivabene ha sottolineato: "Ma dal tavolo della trattativa bisogna alzarsi tutti soddisfatti".

Arrivabene conferma il ritorno di Pogba

Se Matthijs De Ligt sembra vicino all'addio dalla Juventus c'è invece chi tornerà a lo farà per una scelta soprattutto di cuore. Infatti, Paul Pogba ha deciso di ritornare a Torino dopo sei anni a Manchester. Anche di questo ha parlato anche Maurizio Arrivabene: "Gli stiamo parlando, le cose stanno evolvendo molto, molto bene". Il dirigente della Juventus ha poi rivelato com'è nata l'idea di riportare il francese a Torino: "Apri la porta, lanci un nome e tutti ti guardano come un matto".

Il discorso fatto per Pogba è assimilabile a quello di Vlahovic, come ha spiegato lo stesso Arrivabene: "In quelle riunioni si fanno dei nomi, come quello di Vlahovic che poi è arrivato".

Mentre per quanto riguarda l'addio di Paulo Dybala, Maurizio Arrivabene ha sottolineato che è stata anche un questione di bilancio: "C’era stato un accordo, poi c’è stato l’aumento di capitale, ci siamo tutti presi una pausa".

Lunedì 4 luglio riparte la preparazione

Mentre Maurizio Arrivabene si sta dedicando alle strategie di mercato della Juventus, la squadra si appresta a tornare alla Continassa.

Infatti, da lunedì 4 luglio, i bianconeri torneranno al JTC per riprendere la preparazione. La Juventus resterà alla Continassa fino al 20 luglio, giorno in cui la squadra partirà per gli Stati Uniti e vi resterà fino al 30 luglio.

Dopodiché la rosa di Allegri tornerà nuovamente a Torino per preparare le settimane che porteranno all'inizio del campionato. In questa pre season Massimiliano Allegri spera di affinare al meglio l'intesa tra i nuovi arrivi e i giocatori già presenti in rosa.