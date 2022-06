Lo scorso 21 marzo la Juventus ha annunciato che non avrebbe rinnovato il contratto di Paulo Dybala, che va in scadenza proprio oggi 30 giugno. L'argentino da allora è in cerca di una nuova sistemazione, ma a quanto pare nel corso di questi mesi non ha ricevuto le offerte che si aspettava. Inoltre qualche giorno fa dall'Argentina è trapelata l'indiscrezione che l'ex numero 10 juventino avrebbe confidato agli amici di essersi pentito di aver lasciato Torino.

Intanto, stando a quanto afferma l'emittente tv Telelombardia, Paulo Dybala avrebbe chiamato la dirigenza della Juventus per poter tornare a vestire la maglia bianconera.

Infatti, nei giorni scorsi, l'entourage della "Joya" avrebbe contatto il management juventino per sondare il terreno e per capire se ci possa essere la possibilità di siglare un nuovo contratto a cifre più basse.

Dybala potrebbe cambiare agente

Paulo Dybala avrebbe deciso di provare a ricontattare la Juventus per provare a intavolare una trattativa per un ritorno che sarebbe piuttosto clamoroso. Inoltre, come ha rivelato Telelombardia, l'argentino starebbe pensando anche di cambiare agente (quello attuale è Jorge Antun) e di affidarsi a un procuratore italiano.

Un eventuale cambio di manager da parte di Dybala potrebbe consentirgli di intavolare una nuova trattativa con i bianconeri. Intanto, in queste settimane, il nome dell'argentino è stato accostato con forza all'Inter, ma le parti non avrebbero ancora trovato un accordo.

Dunque il futuro della Joya è tutto da scrivere e chissà che davvero non possa esserci un ritorno alla Juventus.

Intanto Dybala è in vacanza

Paulo Dybala, da diverse settimane, è in vacanza a Miami. Nel suo soggiorno americano l'argentino si gode il relax insieme alla fidanzata Oriana Sabatini. In queste settimane Dybala ha avuto modo di passare molto tempo con Paul Pogba.

I due sono molto amici e sembra difficile che non abbiano parlato del loro futuro sportivo. Il destino di Pogba è già scritto, visto che tornerà alla Juventus, mentre quello di Dybala è ancora tutto da decifrare. I due calciatori si sono spesso fatti immortale insieme e anche sui social hanno postato diversi scatti delle loro vacanze.

Pogba e l'argentino hanno anche condiviso alcune foto che li ritraggono mentre si allenano.

Chissà che proprio questa vicinanza al centrocampista francese non abbia riacceso in Dybala la voglia di poter tornare (o meglio restare) alla Juventus. Quello che per ora è certo è che Paul Pogba tornerà a Torino tra il 5 e l'8 luglio, mentre la prossima destinazione della "Joya" resta ancora ignota.