La Juventus potrebbe effettuare diversi investimenti durante il Calciomercato estivo. In particolare dovrà ingaggiare un difensore centrale che possa sostituire Giorgio Chiellini e un vice Vlahovic che dia la possibilità al titolare bianconero di rifiatare ogni tanto.

Come difensore si valutano diversi nomi, si è parlato molto di Kalidou Koulibaly ma il prezzo di mercato da circa 40 milioni di euro che vorrebbe il Napoli per il suo cartellino non agevola un suo eventuale trasferimento. Per questo la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Aymeric Laporte, che ha disputato una stagione importante nel Manchester City ma che non sarebbe considerato un titolare dal tecnico Guardiola.

Con un'offerta da circa 30 milioni di euro potrebbe lasciare la società inglese.

Per quanto riguarda invece il vice Vlahovic piacerebbe molto Arkadiusz Milik, che l'Olympique Marsiglia dovrebbe riscattare dal Napoli e successivamente vendere per circa 20 milioni di euro.

Potrebbero trasferirsi alla Juventus Laporte e Milik

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare un sostituto di Chiellini ed un vice Vlahovic. I preferiti sembrano essere Aymeric Laporte del Manchester City e Arkadiusz Milik dell'Olympique Marsiglia.

Il difensore nazionale spagnolo, nonostante la stagione importante nel Manchester City, potrebbe lasciare la società inglese. Il suo prezzo di mercato è di circa 30 milioni di euro.

Costa circa 20 milioni di euro invece Milik, che la società francese riscatterà dal Napoli per poi venderlo. La società bianconera segue Milik sin dai tempi in cui come tecnico c'era Maurizio Sarri.

Per l'attacco la Juventus valuta anche altri profili: piace molto anche Luis Muriel, in scadenza di contratto con l'Atalanta a giugno 2023 e che potrebbe lasciare la società bergamasca per circa 15 milioni di euro.

Il resto mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per le cessioni. Oltre ai già certo partenti Chiellini, Bernardeschi e Dybala potrebbero lasciare la società bianconera anche Alex Sandro, Arthur Melo, Moise Kean e Alvaro Morata.

L'attaccante spagnolo, la società bianconera non spenderà i 35 milioni di euro per il riscatto del cartellino previsti dall'intesa raggiunta con l'Atletico Madrid nell'estate 2020. La società bianconera valuterebbe l'acquisto del suo cartellino solo se il club del Colchoneros dovesse accettare un'offerta da circa 15-20 milioni di euro.