La Juventus ha effettuato investimenti importanti durante il mercato di gennaio. Gli arrivi di Denis Zakaria, Dusan Vlahovic e Federico Gatti hanno migliorato la rosa bianconera, soprattutto l'acquisto della punta è stato considerato come uno dei rinforzi più importanti per la società bianconera nelle ultime stagioni. Lo svizzero ha disputato alcune buone partite ma è stato condizionato da alcuni infortuni muscolari che gli hanno condizionato l'adattamento alla Juve.

Diversa è invece la situazione del difensore Gatti, acquistato dal Frosinone per circa 10 milioni di euro e rimasto in prestito in Serie B.

Il suo trasferimento a Torino è previsto a luglio, con Allegri che lo valuterà durante la preparazione estiva. Comunque sembra difficile che possa essere subito integrato nella rosa bianconera dalla stagione 2022-2023, non avendo ancora esperienza in massima serie. Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus starebbe valutando per il difensore un prestito in una società di Serie A affinché possa giocare da titolare e poi ritornare a Torino nella stagione 2023-2024. Nella scorsa stagione con il Frosinone il difensore ha dimostrato ottime qualità difensive e ha anche segnato diversi gol.

Il difensore Gatti potrebbe essere ceduto in prestito in una società di Serie A

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus difficilmente confermerà nella rosa bianconera nella stagione 2022-2023 il difensore Federico Gatti.

Per il classe 1998 acquistato dal Frosinone nel mercato di gennaio per circa 10 milioni di euro potrebbe esserci un prestito in una società di Serie A: la società bianconera vorrebbe fargli maturare esperienza da titolare nel massimo campionato italiano prima di far ritorno a Torino e giocarsi la possibilità di un posto da titolare.

C'è fiducia nel giovane, considerando anche l'ottima stagione disputata in Serie B. Se dovesse partire Gatti la Juventus sicuramente acquisterà un difensore. Anche perché ci sarà da sostituire pure il partente Giorgio Chiellini.

Sono tanti i nomi che piacciono alla società bianconera. Su tutti quello di Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli in scadenza di contratto a giugno 2023: con un'offerta di circa 40 milioni di euro potrebbe lasciare la società campana.

Il resto mercato della Juventus

La Juventus sarebbe intanto vicina all'ingaggio di due giocatori a scadenza di contratto. Parliamo di Paul Pogba e Angel Di Maria.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato si valuta un rinforzo importante nel ruolo di punta. Piace molto Giacomo Raspadori del Sassuolo, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.