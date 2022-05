In questa imminente sessione estiva di Calciomercato la Juventus potrebbe effettuare diversi acquisti nei vari reparti, tre dei quali dovrebbero riguardare il settore avanzato. Il motivo è la possibile partenza non solo di Paulo Dybala (che lascerà la società bianconera a scadenza di contratto a fine giugno) ma anche le possibili mancate conferme di Moise Kean e di Alvaro Morata. L'attaccante italiano potrebbe essere riscattato in anticipo dall'Everton e poi venduto a una delle società interessate al suo acquisto. Difficile pare il riscatto dello spagnolo, anche perché l'Atletico Madrid vorrebbe almeno 30 milioni di euro.

Per questo la Juventus starebbe valutando per il settore avanzato non solo l'ingaggio di Angel Di Maria ma anche di altri giocatori importanti. Fra questi piacciono Arkadiusz Milik dell'Olympique Marsiglia e Anthony Martial del Manchester United.

La Juventus starebbe valutando gli acquisti di Milik e Martial, fra le idee anche Arnautovic e Muriel

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare, durante il calciomercato estivo, almeno tre rinforzi per il settore avanzato.

Oltre ad Angel Di Maria (che arriverebbe a parametro zero essendo in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno) potrebbero giungere a Torino anche due prime punte. Piace molto Arkadiusz Milik dell'Olympique Marsiglia, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

Inoltre in queste ore circola il nome di Marko Arnautovic del Bologna e quello di Luis Muriel dell'Atalanta.

Negli ultimi giorni la società bianconera starebbe valutando anche il profilo di Anthony Martial, punta del Manchester United che ha giocato nella seconda parte della stagione in prestito al Siviglia. Potrebbe trasferirsi alla Juventus in prestito con diritto di riscatto: il francese può giocare come punta centrale ma anche sulla fascia.

Il mercato della Juventus a centrocampo

La Juventus inoltre potrebbe tesserare un altro giocatore dal Manchester United: sarebbe infatti piuttosto vicino l'ingaggio di Paul Pogba, in scadenza di contratto a giugno.

Oltre al centrocampista francese potrebbe arrivare in bianconero anche un altro elemento per il reparto nevralgico del campo: circola ad esempio il nome di Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023 e che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.