In casa Inter sono giorni caldi sia per quanto riguarda il mercato in entrata, sia per quanto riguarda le eventuali cessioni. Si è parlato molto della possibile partenza di Milan Skriniar, ma non c'è ancora l'accordo con il Paris Saint Germain visto che ballano 20 milioni di euro. Nelle ultime ore, però, sarebbe tornato su Lautaro Martinez il Tottenham di Antonio Conte. Gli Spurs hanno fatto solo un sondaggio, ma nei prossimi giorni potrebbero anche avanzare una proposta alla società nerazzurra per cercare di portare a Londra l'attaccante argentino.

Anche la Fiorentina si sta muovendo sul mercato e tante sono le operazioni imbastite. I viola sono alla ricerca di rinforzi tra i pali e avrebbero messo gli occhi sul portiere del Torino, Milinkovic-Savic, che è in uscita dai granata.

Il Tottenham sarebbe su Lautaro Martinez

Nonostante la compagna Agustina abbia aperto da poco un ristorante a Milano, la permanenza all'Inter di Lautaro Martinez non è scontata. La società nerazzurra e il giocatore, infatti, dovranno resistere alle tentazioni e ai tanti milioni che potrebbero essere messi sul piatto dai top club europei.

La società che si sarebbe fatta sotto per il giocatore, stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, è il Tottenham. A prescindere dal possibile rinnovo di Harry Kane, il club inglese potrebbe fare un tentativo per l'attaccante argentino, molto stimato da Antonio Conte, che avrebbe fatto il suo nome per alzare ulteriormente il livello della rosa a disposizione.

D'altronde Lautaro ormai è una garanzia anche dal punto di vista finalizzativo e lo dimostra il fatto che abbia messo a segno 21 gol nell'ultimo campionato, realizzando il record personale di reti con la maglia dell'Inter in un'unica stagione.

Affare tutt'altro che scontato visto che Lautaro ha rinnovato il proprio contratto con l'Inter fino a giugno 2026 soltanto qualche mese fa a 6 milioni di euro a stagione.

Anche l'Inter, nonostante l'imminente approdo di Lukaku e Dybala, è restìa dal privarsene. Spurs che per far vacillare queste certezze sarebbero pronti a mettere sul piatto oltre 90 milioni di euro. Lauti ha ribadito la volontà di non lasciare Milano, come sottolinea lo stesso Pedullà, ma non si può escludere nulla a priori.

Fiorentina sarebbe sul portiere Milinkovic-Savic

La Fiorentina è alla ricerca di un rinforzo tra i pali per la prossima stagione. I viola avrebbero messo gli occhi su Vanja Milinkovic-Savic, portiere in uscita dal Torino, classe 1997 e valutato intorno ai 5 milioni di euro. Le due società potrebbero intavolare uno scambio alla pari inserendo uno tra Daniele Baselli, che piace al Cagliari, e Alfred Duncan, che non è al centro del progetto.