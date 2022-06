La Juventus a partire dalla stagione 2022-2023 potrebbe cominciare a dare fiducia ai giovani. Si prevede l'inserimento in organico di alcuni talenti da valorizzare. Ad esempio, dovrebbero entrare a far parte della prima squadra Fabio Miretti e Matias Soulé, i quali nel 2021-2022 hanno già giocato qualche partita nella formazione guidata da Massimiliano Allegri.

Partiti nell'Under 23 di Zauli, sia Miretti che Soulé hanno poi avuto modo di disputare alcune gare (o spezzoni di partita) in Serie A, in Coppa Italia e in Champions League. La Juventus del futuro potrebbe puntare anche sul rientro dai prestiti di alcuni calciatori che hanno avuto modo di fare esperienza in altre squadre.

Tra questi potrebbe esserci Nicolò Fagioli, reduce da una stagione soddisfacente con la Cremonese, culminata con la promozione della compagine lombarda in Serie A.

Fagioli potrebbe prolungare il contratto e rimanere in organico come alternativa ai titolari del centrocampo. Tuttavia, pare che su di lui ci sia un certo interesse della Fiorentina dietro insistenze dell'allenatore Vincenzo Italiano.

La Juventus avrebbe fatto sapere ai viola di essere disposta a girare il giovane centrocampista solo in prestito secco, dunque senza alcuna possibilità di riscatto per il club di Commisso.

Fagioli potrebbe trasferirsi alla Fiorentina in prestito

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Fiorentina vorrebbe Nicolò Fagioli.

Il problema per la società toscana sarebbe legato alla formula dell'accordo da trovare con la Juventus, la quale lascerebbe partire il il centrocampista emiliano solo in prestito secco.

Fagioli nella scorsa stagione ha collezionato con la maglia della Cremonese 33 presenze in Serie B con 3 gol segnati e 7 assist. Nel settembre del 2021 ha esordito con la nazionale italiana Under 21, e finora ha messo insieme 4 gare con gli azzurrini.

Un ragazzo che sta avendo una crescita costante, e per questo motivo la Juventus starebbe pensando di prolungargli il contratto attualmente in scadenza nel giugno del 2023. Dunque è difficile che possa andar via da Torino, anche perché Allegri vorrebbe tenerlo in prima squadra come principale alternativa ai titolari.

Il mercato della Juventus: obiettivo vice-Vlahovic

La Juventus è al lavoro per rinforzare centrocampo e attacco. Oltre a Pogba potrebbe arrivare Rodrigo De Paul, valutato circa 40 milioni di euro dall'Atletico Madrid.

Inoltre si sta cercando un vice-Vlahovic per il reparto avanzato. Tra i profili attenzionati ci sarebbero quelli di Marko Arnautovic e Giovanni Simeone.

Infine potrebbero arrivare dei rinforzi sugli esterni offensivi, e in questo caso si parla di Angel Di Maria (a parametro zero) e Filip Kostic. Quest'ultimo è in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte nel giugno del 2023 e ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.