La Juventus dovrà effettuare diversi acquisti durante il Calciomercato estivo. C'è l'esigenza di migliorare una rosa che ha mostrato problematiche evidenti a centrocampo, ma anche ha bisogno di innesti in tutti i settori. Le partenze di Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala potrebbero agevolare almeno sette rinforzi, due dei quali dovrebbero riguardare il centrocampo. Oltre a Pogba (che potrebbe essere annunciato ad inizio luglio), potrebbe arrivare un giocatore bravo a garantire equilibrio e quindi supporto alla fase difensiva.

Si è parlato di un interesse per Rodrigo De Paul, ma l'Atletico Madrid lo valuta almeno 40 milioni di euro. Nelle ultime ore arrivano conferme importanti in merito al possibile interesse della società bianconera per Thomas Partey, centrocampista ghanese dell'Arsenal che si è trasferito nella società inglese dopo aver giocato nell'Atletico Madrid. Il classe 1993 è un giocatore che piace molto ad Allegri. La sua valutazione di mercato è simile a quella del centrocampista argentino, ma la Juventus ha la contropartita tecnica che potrebbe interessare all'Arsenal, proprietaria del cartellino del giocatore ghanese. Parliamo di Arthur Melo, che era già stato vicino al trasferimento all'Arsenal durante il mercato di gennaio.

La Juventus potrebbe acquistare Thomas Partey

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe offrire Arthur Melo come contropartita tecnica per l'acquisto di Thomas Partey. Sembrerebbe essere il ghanese il preferito di Allegri, anche perché, rispetto a giocatori come Locatelli, McKennie e Pogba, darebbe più equilibrio.

Uno scambio di mercato che si definirebbe alla pari, considerando la valutazione di mercato simile fra i due giocatori, Il brasiliano piace molto al tecnico dell'Arsenal Arteta, che aveva provato già ad acquistarlo nel mercato di gennaio. Di certo, Arthur Melo non è un giocatore gradito ad Allegri che preferisce giocatori con più fisicità e che possano garantire equilibrio davanti alla difesa.

Per questo, dalla stagione 2022-2023 Locatelli potrebbe essere il centrocampista centrale supportato da due mezzali.

Il mercato della Juventus

Si lavora anche alle cessioni. C'è l'esigenza di alleggerire una rosa che ha giocatori non considerati utili al progetto sportivo della Juventus. Oltre ad Arthur Melo, potrebbero partire Alex Sandro, Aaron Ramsey e Moise Kean. Da valutare anche il futuro professionale di Alvaro Morata, la Juventus non lo riscatterà per 35 milioni di euro ma a luglio potrebbe provare a trattare con l'Atletico Madrid per un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro.