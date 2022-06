La Juventus è al lavoro per il suo primo rinforzo del Calciomercato estivo. Dopo tre stagioni la società bianconera potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Gli ultimi acquisti senza prezzo di cartellino sono datati estate 2019, quando arrivarono rispettivamente dal Paris Saint Germain e dall'Arsenal Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Rinforzi che non hanno migliorato in maniera evidente le prestazioni della Juventus, anche se il francese ha dimostrato nella stagione 2021-2022 di essere molto utile ad Allegri. Un suo compagno di nazionale potrebbe essere il primo acquisto a parametro zero della Juventus del 2022.

Parliamo di Paul Pogba, l'annuncio della società bianconera potrebbe arrivare a breve. Le parti avrebbero già raggiunto un'intesa sulla base di un contratto di quattro stagioni a circa 8 milioni di euro a stagione più bonus. Il centrocampista francese avrebbe già deciso la casa in cui andrà ad abitare con la sua famiglia, nelle colline torinesi. Nella sua prima esperienza professionale alla Juventus dal 2012 al 2016 viveva nel centro di Torino, nel quartiere Santa Rita, vicino allo stadio Olimpico di Torino. La decisione di scegliere una casa nelle colline torinesi sarebbe motivata anche dal fatto che tanti suoi compagni della Juventus vivono proprio lì, lontano dal centro della città piemontese.

Pogba dovrebbe andare ad abitare in collina

Il centrocampista Paul Pogba sarebbe sempre più vicino alla Juventus. A giorni potrebbe arrivare la conferma da parte della società bianconera dell'ingaggio del francese, un rinforzo importante che incrementerà la qualità del centrocampo bianconero, il settore che più ha avuto problematiche nelle ultime due stagioni.

Pogba avrebbe già scelto casa in zona colline torinesi, dove andrà a vivere con la sua famiglia. Dovrebbe sottoscrivere un contratto da circa 10 milioni di euro netti a stagione compresi i bonus fino a giugno 2026. Una somma importante ma evidentemente minore rispetto a quella che gli avrebbe potuto offrire il Paris Saint Germain se avesse accettato il trasferimento nella società francese.

Per Pogba l'eventuale ritorno a Torino sarebbe dovuto anche al legame speciale che ha con la Juventus e con i suoi tifosi, avendoci giocato dal 2012 al 2016 prima di trasferirsi al Manchester United.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa però da rinforzi importanti anche per il settore avanzato. Difficile l'arrivo di Di Maria, per questo la società bianconera starebbe valutando altri nomi. Piace Filip Kostic, in scadenza di contratto a giugno 2023 e che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. Potrebbe arrivare anche una punta, piace Giovanni Simeone, che ha disputato una stagione importante in prestito dal Cagliari al Verona con 17 gol segnati e 6 assist decisivi ai suoi compagni.