La Juventus dalla stagione 2022-2022 avrà in rosa Merih Demiral. Il difensore non è stato riscattato dall'Atalanta e di conseguenza inizierà la preparazione estiva con la rosa bianconera. La società bianconera ha deciso di non spendere 20 milioni di euro più bonus per il difensore, che nella seconda parte di stagione non è stato considerato un titolare dal tecnico Gasperini. La Juventus sarebbe pronta a valutare offerte per Demiral, si è parlato di un suo possibile trasferimento al Newcastle o di uno scambio di mercato con Kalidou Koulibaly del Napoli.

A proposito di scambi il giornalista sportivo Luca Momblano ha lanciato un'indiscrezione di mercato in merito ad un suggerimento che Allegri avrebbe dato alla Juventus, ovvero quello di offrire il cartellino di Merih Demiral per Ruslan Malinovskyi. Il centrocampista ucraino piace molto al toscano, sarebbe considerato una mezzala ideale ma può giocare anche trequartista in un 4-2-3-1. Nella stagione 2021-2022 è stato uno dei migliori dell'Atalanta e si è parlato anche di una sua possibile cessione da parte della società bergamasca. La Juventus lo starebbe seguendo e non sarebbe da scartare la possibilità si trasferisca a Torino, per soldi o in uno scambio di mercato fra società bianconera e Atalanta.

Massimiliano Allegri avrebbe suggerito lo scambio di mercato fra Demiral e Malinovskyi

'L'idea sarebbe stata suggerita da Allegri, si tratta di uno scambio di mercato fra Demiral e Malinovskyi'. Queste le dichiarazioni di Luca Momblano in riferimento ad un suggerimento di mercato di Allegri alla Juventus. Il toscano gradirebbe l'acquisto di Malinovskyi e lascerebbe partire volentieri in uno scambio di mercato con il centrocampista ucraino il difensore Merih Demiral.

La stagione 2021-2022 del classe 1993 è stata importante nonostante l'Atalanta non si sia confermata rispetto alle scorse annate calcistiche. 10 gol segnati e 7 assist forniti ai suoi compagni confermano le qualità nel segnare ma anche nell'aiutare i suoi compagni nel realizzare gol. Sarebbe l'ideale come mezzala nel 4-3-3 ma anche come trequartista nel 4-2-3-1.

Nell'Atalanta gioca trequartista a supporto delle punte, anche perché in questo modo è più vicino alla porta. Ha un tiro di sinistro importante che gli ha permesso di segnare di tante punizioni, una di queste anche alla Juventus nel match di Bergamo, terminato 1 a 1.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche per i rinforzi nel settore avanzato. Si attende la decisione di Di Maria, la società bianconera avrebbe già definito l'acquisto di Filip Kostic. Il prezzo di mercato è di circa 15 milioni di euro, il giocatore dovrebbe guadagnare circa 2,5 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2025. Dovrebbe arrivare anche un vice Vlahovic.