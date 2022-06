L’esterno a tutta fascia Denzel Dumfries piacerebbe al Chelsea e potrebbe essere la chiave per sbloccare l’operazione Lukaku. Sull’olandese ci sarebbe l’interessamento del Bayer Monaco e del Manchester United, ma l’Inter potrebbe offrire una corsia preferenziale ai londinesi qualora venisse sbloccata l’uscita di “Big Rom”. Il Chelsea valuterebbe Dumfries intorno ai 25 milioni, mentre Marotta è disposto ad aprire una trattativa solo se la cifra si avvicinerà ai 40. Per Lukaku, l’inter propone un prestito oneroso a 5 milioni, il Chelsea ne chiederebbe 10.

Dumfries piace al Chelsea: potrebbe partire se i Blues liberano Lukaku

L’esterno destro Denzel Dumfries (26 anni) sarebbe nel mirino d’importanti club europei come Bayen Monaco e Manchester United. Anche il Chelsea avrebbe manifestato il proprio gradimento per l’olandese e ne farebbe una valutazione intorno ai 25 milioni. Per dare una svolta al Calciomercato e portare a termine il braccio di ferro per Lukaku, Marotta potrebbe concedere ai Blues una corsia preferenziale per l’acquisizione del classe ’96, ma non sarebbe disposto a cederlo a prezzo di saldo. L’Inter sarebbe infatti disposta a trattare la sua cessione per una cifra che non si allontani troppo dai 40 milioni.

Il Chelsea avrebbe invece rifiutato la prima offerta dei meneghini per Romeru Lukaku (29 anni), che avrebbero proposto un prestito oneroso a 5 milioni.

I londinesi ne chiederebbero il doppio, ma sull’esito della trattativa circola una certa fiducia. Lukaku ha infatti comunicato a Tuchel e Boehly di voler tornare a Milano e di non gradire altre destinazioni. Forti della volontà dell’attaccante, reduce dall’infelice esperienza in Premier, Marotta e Ausilio sarebbero pronti a rilanciare l’offerta per il prestito e concedere ai Blues una sorta di diritto di prelazione per Dumfries allorché non facessero ulteriori resistenze per il belga.

Dumfries: l’esterno a tutta fascia che piace in Europa

La stagione all’Inter di Denzel Dumfries era cominciata tra i mugugni di tifoseria e addetti ai lavori, che lo ritenevano inadeguato per il dopo Hakimi, ceduto al PSG per 60 milioni più 11 di bonus. Arrivato per 12,5 milioni dal PSV Eindhoven, l’esterno destro della nazionale Orange ha impiegato un paio di mesi per adattarsi al calcio italiano.

Le prime difficoltà (e anche i primi fischi) arrivarono in occasione di prestazioni difensivamente non all’altezza, prestazioni che non hanno comunque scoraggiato Inzaghi, meritevole di aver creduto nelle potenzialità del ragazzo e di averne migliorato la disciplina tattica.

Durante l’esperienza in nerazzurro, Dumfries ha migliorato il modo di stare in campo e la fase difensiva, piuttosto lacunosa al momento del suo arrivo a Milano. Ora può essere considerato un esterno a tutta fascia completo, di cui spiccano le doti fisiche e la grande progressione sull’allungo, tutte caratteristiche che lo rendono un giocatore perfetto per la Premier League, dove il livello medio di fisicità e piuttosto alto rispetto al resto dei campionati europei.

Il suo score stagionale parla di 45 presenze complessive col club, 5 goal e 7 assist. Numeri che non hanno fatto rimpiangere Hakimi, che in questa stagione ha avuto problemi di ambientamento e si è fermato a 4 goal e 6 assist in 41 apparizioni col PSG. Nel caso dovesse partire, l’Inter ha da tempo individuato in Raoul Bellanova (22 anni) il sostituto per la fascia destra. Col Cagliari si sarebbe raggiunta l’intesa per il classe 2000 intorno agli 8 milioni più 2 di bonus, mentre col giocatore – grande tifoso interista – ci sarebbe un accordo pressoché totale. Inizialmente, si era parlato di Bellanova come alternativa a Dumfries (con Darmian “dirottato” a sinistra per fare il vice di Gosens), ma nel caso in cui l’olandese dovesse partire l’Inter potrebbe andare alla ricerca di un mancino naturale per la fascia sinistra (Udogie e Cambiaso i nomi circolati in questi tempi).