La Juventus è attesa da settimane importanti per il mercato. Da luglio inizierà il Calciomercato estivo e la società bianconera potrebbe annunciare almeno due giocatori. Parliamo di Paul Pogba e Angel Di Maria, che si andranno ad aggiungere ai giovani che rientreranno dai prestiti come Nicolò Rovella e Nicolò Fagioli. Il francese potrebbe sottoscrivere un contratto da circa 10 milioni di euro a stagione compresi i bonus fino a giugno 2026, l'argentino invece un contratto fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva. Oltre Pogba e Di Maria potrebbero arrivare altri quattro nomi importanti, che potrebbero andare a valorizzare Dusan Vlahovic.

Si valuta l'acquisto Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli in scadenza di contratto a giugno 2023. Lo spagnolo non prolungherà il suo contratto con la società campana e potrebbe lasciare Napoli a prezzo vantaggioso. Si parla di una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro, prezzo importante difficilmente trattabile. Di certo lo spagnolo andrebbe ad incrementare il livello qualitativo del centrocampo della Juventus, essendo bravo nell'impostazione di gioco, nella verticalizzazione verso le punte ma anche nel segnare gol. Nella stagione 2021-2022 ha disputato con la società campana 32 match nel campionato italiano segnando 7 gol e fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 1 match di Coppa Italia e 5 match in Europa League con 1 assist decisivo ad un suo compagno.

La Juve potrebbe rinforzarsi con Pogba, Di Maria, Ruiz e Cambiaso

La Juventus oltre a Pogba, Di Maria e Ruiz potrebbe acquistare anche un terzino sinistro se dovesse partire uno fra Alex Sandro e Pellegrini. In questo momento ha maggiori possibilità di cessioni il 23enne, potrebbe trasferirsi al West Ham e Fulham che sarebbero pronte a spendere 10 milioni di euro per il suo cartellino.

Come rinforzo potrebbe arrivare Andrea Cambiaso, in scadenza di contratto con il Genoa a giugno 2023 e valutato circa 10 milioni di euro. La Juventus potrebbe offrire alla società ligure circa 3 milioni di euro più il cartellino del difensore Radu Dragusin, che nella stagione 2021-2022 ha giocato in prestito nella prima parte alla Sampdoria e nella seconda alla Salernitana.

Possibili gli arrivi di Zaniolo e Arnautovic

La Juventus potrebbe acquistare anche Niccolò Zaniolo, centrocampista della Roma in scadenza di contratto a giugno 2024. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il giocatore sarebbe valutato circa 60 milioni di euro. Con un'offerta per un prestito da circa 20 milioni di euro e un riscatto in diverse stagioni da circa 40 milioni di euro il giocatore potrebbe trasferirsi nella società bianconera. Si lavora anche ad un vice Vlahovic. Il preferito sembra essere il giocatore del Bologna Marko Arnautovic, valutato circa 10 milioni di euro.