La Juventus è al lavoro per definire le trattative da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera, oltre alle partenze già definite di Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala. Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey sono i principali indiziati a lasciare la società bianconera, anche se non sarà facile trovare una società pronta ad investire sui loro cartellini e sugli ingaggi. Da valutare anche il futuro professionale di Alvaro Morata che ritornerà all'Atletico Madrid, anche perché la Juventus non vuole investire i 35 milioni di euro necessari per il riscatto dello spagnolo.

Le due società potrebbero trattare un prezzo di mercato inferiore, magari intorno ai 20 milioni di euro. La Juventus, però, starebbe valutando delle alternative allo spagnolo. Una di queste potrebbe essere Edin Dzeko: la punta bosniaca potrebbe lasciare l'Inter nel caso in cui arrivi nella società milanese Romelu Lukaku. Si parla infatti di una trattativa di mercato fra Inter e Chelsea per definire il ritorno del belga a Milano in prestito con diritto di riscatto. In tal caso, Dzeko dovrebbe lasciare la società nerazzurra, almeno secondo il giornalista Fabio Ravezzani. La Juventus potrebbe offrire un contratto di due anni al giocatore, che piace molto ad Allegri.

La Juventus potrebbe sostituire Morata con Dzeko

"La Juventus ha identificato Dzeko come alternativa a Morata. Notizia che mi arriva da Torino. Il ragionamento della società bianconera è questo: se l’Inter acquista Lukaku, avrà un problema di esuberi. E lo scorso anno, inoltre, la Juventus ha cercato Dzeko per sostituire Cristiano Ronaldo".

Queste le dichiarazioni di Fabio Ravezzani in merito ad un possibile acquisto di Dzeko da parte della società bianconera. Se il bosniaco dovesse lasciare Milano con l'eventuale arrivo di Lukaku, la Juventus potrebbe valutare il suo ingaggio. A tal riguardo ha aggiunto: 'La società bianconera offrirebbe un contratto fino a giugno 2024 a circa 3,5 milioni di euro netti a stagione'.

Attualmente, Dzeko guadagna circa 5,5 milioni di euro a stagione, con l'offerta d'ingaggio da parte della Juventus guadagnerebbe circa 1,5 milioni di euro in più, anche se con una stagione aggiuntiva rispetto al contratto con la società milanese.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire gli acquisti per il centrocampo e per la difesa. È vicino l'ingaggio di Paul Pogba. Oltre al francese, la società bianconera avrebbe individuato in Rodrigo De Paul un possibile rinforzo che migliorerebbe l'impostazione di gioco ma anche la realizzazione dei gol. Sarebbe vicino l'ingaggio di Filip Kostic dall'Eintracht Francoforte, il cui prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro.