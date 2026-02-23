Atalanta e Juventus conoscono gli arbitri designati per le gare di ritorno dei playoff di Champions League, in programma mercoledì 25 febbraio. La UEFA ha affidato la direzione di Atalanta‑Borussia Dortmund allo spagnolo José María Sanchez, mentre Juventus‑Galatasaray sarà arbitrata dal portoghese Joao Pinheiro.

Le designazioni arbitrali

Per la sfida tra Atalanta e Borussia Dortmund, in programma alle ore 18:45, è stato scelto José María Sanchez. Lo affiancheranno gli assistenti spagnoli Raúl Cabanero e Iñigo Prieto, il quarto uomo Juan Martínez Munuera, con Guillermo Cuadra Fernández al Var e Carlos del Cerro Grande come Avar.

Juventus‑Galatasaray, in programma alle ore 21:00 all’Allianz Stadium di Torino, sarà diretta da Joao Pinheiro. I suoi assistenti saranno i connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia, con Joao Gonçalves quarto ufficiale. Al Var agiranno il polacco Tomasz Kwiatkowski e il francese Jerome Brisard.

Contesto e obiettivi delle italiane

Le due squadre italiane affrontano un compito arduo: entrambe sono chiamate a ribaltare il risultato dell’andata. L’Atalanta è stata sconfitta 2‑0 dal Borussia Dortmund, mentre la Juventus ha subito una pesante sconfitta per 5‑2 contro il Galatasaray.

Il ritorno dei playoff rappresenta un momento cruciale per evitare l’eliminazione e salvare la stagione europea delle due squadre.

Conferme ufficiali

Le designazioni arbitrali sono state confermate, con i dettagli del sestetto arbitrale per entrambe le partite. È stata confermata la scelta di Sanchez per Atalanta‑Dortmund e di Pinheiro per Juventus‑Galatasaray, con i relativi assistenti e ufficiali di gara.