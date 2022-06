La Juventus è attesa da settimane impegnative sul mercato. C'è molto lavoro per la società bianconera, fra acquisti e cessioni. Tanti giocatori non sarebbero considerati utili al progetto sportivo e per questo potrebbero lasciare la società bianconera. Oltre ai vari Alex Sandro, Arthur Melo, Aaron Ramsey e Moise Kean, c'è da valutare anche il futuro professionale dei giocatori che nella stagione 2021-2022 hanno giocato in prestito con altre società. A gennaio, Bentancur e Kulusevski si sono trasferiti al Tottenham. Il primo è già stato riscattato, il secondo dovrebbe rimanere un altro anno in prestito nella società inglese ma sarà poi acquistato a titolo definitivo nel 2023.

Ritornerà a Torino invece Merih Demiral: l'Atalanta avrebbe deciso di non riscattare il giocatore, anche perché considererebbe una somma importante i 20 milioni di euro più bonus che dovrebbe pagare alla Juventus per il cartellino del difensore. Si è parlato anche di un rapporto professionale non ideale fra Demiral e Gasperini, ma il motivo principale del mancato riscatto sembrerebbe essere economico. Allegri valuterà il difensore durante il ritiro estivo. Potrebbe rimanere ma si parla anche di una sua possibile cessione, considerando che ci sono diverse società interessate al giocatore.

L'utilizzo del condizionale non è casuale perché, se dovesse arrivare un'offerta importante per il difensore, la Juventus lo lascerebbe partire.

L'utilizzo del condizionale non è casuale perché, se dovesse arrivare un'offerta importante per il difensore, la Juventus lo lascerebbe partire. Si è parlato di un interesse del Newcastle, che non avrebbe problemi ad investire i 20 milioni di euro più bonus per il difensore. Diversi giornali sportivi confermano anche la possibilità che Demiral venga utilizzato come contropartita tecnica per l'acquisto di Kalidou Koulibaly.

In tal caso, la Juventus aggiungerebbe circa 10 milioni di euro considerando la valutazione di mercato diversa fra i due giocatori.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare Koulibaly dal Napoli. La società bianconera, però, starebbe valutando un altro giocatore della società campana. Parliamo di Fabian Ruiz, in scadenza di contratto a giugno 2023 come il difensore senegalese.

Il centrocampista spagnolo ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro. Potrebbe aggiungersi ad un altro spagnolo, Alvaro Morata, che non è stato riscattato dalla Juventus per 35 milioni di euro dall'Atletico Madrid. Le due società però potrebbe definire una nuova intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro.