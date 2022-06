La Juventus in questi giorni è stata al centro delle indiscrezioni, non solo per quanto riguarda i possibili rinforzi per il Calciomercato estivo ma anche sul piano delle eventuali cessioni. Da Paulo Pogba a Di Maria, fino ad arrivare a Kostic, sono tanti i nomi in entrata accostati alla società bianconera. Si è parlato però anche di cessioni, soprattutto dopo le dichiarazioni di Matthijs de Ligt, il quale in una recente intervista ha dichiarato di non essere certo del prolungamento di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2024, lasciando intendere che vuole vincere e di non accontentarsi dei quarti posti.

Pare difficile che possa partire, anche perché la società bianconera lo valuta almeno 70 milioni di euro. Somma che poche società potrebbero investire. Se però dovesse arrivare un'offerta importante la Juventus potrebbe decidere di investirli per due difensori cone Bremer del Torino e di Josko Gvardiol del Lipsia.

La Juve potrebbe acquistare Bremer e Gvardiol

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus vorrebbe confermare de Ligt anche nella stagione 2022-2023. Non è un caso che voglia offrirgli il prolungamento di contratto fino a giugno 2025, allungandolo di una stagione rispetto all'attuale scadenza contrattuale. Si parla anche di una possibile diminuzione della clausola rescissoria presente sul contratto di de Ligt da 120 milioni di euro a 70 milioni di euro.

Se però dovesse arrivare un'offerta importante la Juventus potrebbe considerarla e utilizzare la somma incassata per acquistare due difensori (o eventualmente un difensore in aggiunta al riscatto di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid). Piacciono Bremer del Torino e Josko Gvardiol del Lipsia, il primo è valutato 40 milioni di euro, il secondo circa 30 milioni di euro.

Sul brasiliano ci sarebbe l'interesse dell'Inter, ma la società nerazzurra dovrà prima vendere alcuni elementi e solo dopo potrà acquistare. Riguardo invece al croato non è facile trattare con una società come Lipsia, considerata una "bottega costosa".

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il settore avanzato.

A tal riguardo potrebbe arrivare anche un vice Vlahovic. Piace Giovanni Simeone, nella stagione 2021-2022 in prestito al Verona, ma il suo cartellino è di proprietà del Cagliari. Con un'offerta per un prestito con riscatto a circa 15 milioni di euro potrebbe trasferirsi nella società bianconera.