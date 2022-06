La Juventus ha disputato una stagione deludente confermando le problematiche che la stanno riguardando oramai da almeno due anni. La decisione di ringiovanire la rosa era inevitabile ma, di certo, ha condizionato i risultati. Per questo ci si attende un Calciomercato importante che possa garantire alla società di ritornare competitiva in Italia ed in Europa. Non è un caso che la Juventus sia vicina all'ingaggio di Paul Pogba e che stia lavorando anche a quello di Angel Di Maria. Acquisti che, però, potrebbero riguardare anche il settore avanzato e la difesa, soprattutto se dovessero essere confermate alcune partenze.

Oltre a Chiellini, potrebbe partire Alex Sandro. Inoltre Allegri potrebbe schierare Cuadrado nel settore avanzato, in tal caso potrebbe servire un terzino destro. Secondo le ultime notizie di mercato, la società bianconera starebbe valutando per la fascia destra difensiva non solo Nahuel Molina dell'Udinese ma anche lo spagnolo dell'Arsenal Hector Bellerin che, in questa stagione, ha giocato con il Betis Siviglia. Ha un contratto fino a giugno 2023 con la società inglese, per questo potrebbe essere acquistato ad un prezzo vantaggioso. Per circa 10 milioni di euro, potrebbe lasciare l'Arsenal e trasferirsi alla Juventus, difficile una sua conferma nella società inglese, lo dimostra anche il contratto in scadenza fra un anno e la volontà di non prolungarlo.

Lo spagnolo Bellerin potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Hector Bellerin. Il terzino spagnolo dell'Arsenal ha giocato in questa stagione nel Betis Siviglia disputando 23 match nel campionato spagnolo e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni.

A questi bisogna aggiungere 5 match ed 1 assist in Coppa di Spagna e 4 match e 2 assist in Europa League. Bellerin può giocare in una difesa a quattro ma anche in un centrocampo a cinque essendo molto bravo non solo in fase difensiva ma anche nel supportare il settore avanzato. Lo dimostrano anche gli assist forniti ai suoi compagni in tutte le competizioni disputate in questa stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi anche per la fascia sinistra difensiva. Soprattutto se uno fra Alex Sandro e Luca Pellegrini dovesse partire. Il brasiliano ha un contratto fino a giugno 2023 e guadagna circa 6 milioni di euro netti a stagione. Non sarà facile trovare una società pronta ad investire sul suo cartellino e sul suo ingaggio. Potrebbe invece lasciare Torino in prestito Pellegrini, che piace a diverse società del campionato italiano. Come rinforzo il preferito è Destiny Udogie dell'Udinese, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.